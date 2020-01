Skælskør Marinegarde er altid på pletten i Skælskør, når der er fest i gaden, og det planlægger de at blive ved med. Ikke mindst i 2020, hvor foreningen kan fejre sit 50 års jubilæum. Arkivfoto

Skælskør Marinegarde må stramme livremmen ind

Slagelse - 18. januar 2020 kl. 15:26 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Skælskør Marinegarde kan i 2020 se frem til at fejre sit 50-års jubilæum. Et jubilæum som foreningen planlægger at fejre med prompt og pragt med blandt andet en festlig koncert i Borreby Teater inklusive festmiddag for inviterede gæster.

Men udover en storstilet og bekostelig fejring af jubilæet, som foreningen planlægger at finansiere via fonde og sponsorater, skal Skælskør Marinegarde balancere indtægter og udgifter året ud som sædvanlig, og her var det håbet fra foreningens side, at kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune ville være endt ud med et mere gavmildt tilskud, end tilfældet er.

Skælskør Marinegarde havde søgt om 295.000 kroner, og 95.000 kroner er, hvad der går ind på kontoen plus et engangstilskud på yderligere 16.000 kroner.

Vi klarer os - Vi må jo gøre, hvad vi kan, og vi skal nok klare os, men selvfølgelig havde vi håbet på mere, siger Jeanette Vinholt Olsen, der er formand for Skælskør Marinegarde.

Tilskuddet er blevet bevilget som et tilskud per medlem i foreningen på linje med det tilskud, der er blevet bevilget til Slagelse Garden på 145.000 kroner.

- Det koster jo det samme for os for eksempel at leje en bus eller en dirigent til et arrangement, som det gør for Slagelse Garden, der har væsentlig flere medlemmer end os, siger Jeanette Vinholt Olsen, der understreger, at en mindre forening dermed ikke har de samme stordriftsfordele som en større.

Derudover har Marinegardens Venner ikke de samme muligheder som Slagelse Gardens Venner i forhold til at samle penge ind og stille med frivillige til forskellige arrangementer.

Endelig beklager Jeanette Vinholt Olsen, at kultur- og fritidsudvalget ser de to garder som en og samme sag - blandt andet i forhold til instrumentundervisning af garderne.

- Vi er to vidt forskellige musikkorps. Slagelse Garden er et harmoniband, hvor vi er et brassband, og det giver forskellige krav til undervisningen og lærerne, siger Jeanette Vinholt Olsen.

Tidligere har garderne i Skælskør Marinegarde fået undervisning via Slagelse Musikskole, men netop de anderledes behov for undervisning og lærere, førte for et par år siden til, at Skælskør Marinegarde valgte selv at varetage denne del. Et valg, der økonomisk set, ifølge Jeanette Vinholt Olsen har vist sig at svare til det tidligere niveau.

- Heldigvis bakker byen helt vildt op om os, og vi har i øvrigt et rigtig godt socialt samarbejde med Slagelse Garden, siger Jeanette Vinholt Olsen, der satser på, at få enderne til at mødes.

Hun afviser desuden ikke, at et samarbejde med Slagelse Musikskole igen kan komme på tale engang i fremtiden, som kultur- og fritidsudvalget også lægger op til, men lige nu og her holder Skælskør Marinegarde messinginstrumenterne højt og ser frem til at fortsætte de gode takter, som har præget korpset siden 1970.