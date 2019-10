Det seneste eksemplar af Skælskør Magasinet blev også det sidste, da der ikke er tilstrækkelig opbakning på annoncesiden til at fortsætte en fremtidig udgivelse.

Skælskør Magasinet stopper efter kun fire udgivelser

Slagelse - 22. oktober 2019

skælskørmagasinet: I begyndelsen af december 2018 kunne borgere i 4230 Skælskør for første gang læse med i Skælskør Magasinet, der siden er udkommet i alt fire gange.

Ideen med Skælskør Magasinet var ifølge nu tidligere ansvarshavende redaktør på magasinet, Katrine Holck, at få fortalt alle de gode historier fra byen med en underliggende præmis om at tale byen op til fælles bedste.

De gode og vedkommende historier har det heller ikke skortet på. Det har det til gengæld med den finansielle opbakning til at tegne annoncer i magasinet, der ved hver udgivelse er blevet gratis uddelt til omkring 6.000 husstande.

- Omkostninger til tryk og distribution af magasinet er dækket af de annoncer, der er med i magasinet. I sidste udgave af magasinet i september måtte jeg hive annoncører ind udefra for at få disse udgifter dækket, og det var ikke ideen med et lokalt magasin, siger Katrine Holck, der beklager, at projektet ikke har kunnet bære.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men det hænger bare ikke sammen økonomisk, og når ikke erhvervslivet i Skælskør bakker op, har jeg i stedet været nødt til at videreudvikle min forretning på anden vis, siger Katrine Holck.

Siden sin udmelding på Facebook om at sætte Skælskør Magasinet i bero på ubestemt tid har Katrine Holck fået mange henvendelser både privat og på Facebook. Privat mest fra trofaste læsere, der beklager, at de nu skal undvære magasinet og de altid kun positive nyheder.

På Facebook fordeler kommentarerne sig mellem de, der beklager nyheden, de der kommer med gode råd i forhold til at finansiere magasinet på andet vis, og de der fokuserer på det ironiske i, at et hårdt presset erhvervsliv, der selv agiterer for lokal opbakning netop ikke selv gør det samme.

For Katrine Holcks eget vedkommende betyder et farvel til Skælskør Magasinet imidlertid ikke et farvel til magasin-verdenen, da hun allerede i skrivende stund er ved at lægge sidste hånd på et tilsvarende magasin, der i stedet alene bliver udgivet i 4200 Slagelse.

Et magasin, som Katrine Holck allerede nu oplever stor interesse for hos både annoncører og byens øvrige aktører.

- Der er lagt op til, at det skal udkomme hver anden måned med første udgivelse på gaden den 7. og 8. november, og jeg har allerede fået en utrolig god modtagelse i Slagelse, siger hun.

Om magasinet i Slagelse på sigt kan vokse til at blive et decideret kommune-magasin, tør Katrine Holck endnu ikke spå om, men intentionen er dér.

- Jeg har været rigtig glad for at skrive om Skælskør, og jeg ønsker kun det bedste for Skælskør fremover, lyder det fra Katrine Holck, der samtidig takker for både opbakning, input og rosende ord undervejs i det år, der næsten er gået siden første udgivelse af Skælskør Magasinet.