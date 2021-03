Mange tror, at dørene her er en slags celler, men det er ikke tilfældet. Det er døre til det gamle køkkens kølerum, oplyser Henning Jahn.

Skæbnetime for forfaldent og unikt museum: Håber på millioner til kærkommen renovering

Byrådet skal i dag tage stilling til en bevilling på 15 millioner kroner, som over de næste to år skal fremtidssikre Forsorgsmuseet på Andersvænge.

Bygningerne er fra 1940 og har således ikke været renoveret i 80 år. Det betyder, at der flere steder er store problemer med utætheder, fugt og endda skimmelsvamp, og derfor er det på høje tid, at stedet får en gennemgribende renovering. Hvis man altså ønsker at bevare et vigtigt, mens også til tider uhyggeligt kapitel af historien om, hvordan man førhen behandlede de såkaldt »åndssvage« personer.

