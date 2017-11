Se billedserie Kun nyt gulv på halvdelen og højere end det gamle. Grimt og sjusket, mener Michael Dalsgaard.

Sjusk, uvished og kritik af Bolig Korsør

Slagelse - 25. november 2017 kl. 07:55 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejligheden Thiesens Allé 15 st. th. i Korsør blev lovet færdig i starten af november, men 44-årige Michael Dalsgaard kan ingen steder her næsten en måned efter få at vide, hvornår hans tilværelse kan blive bare nogenlunde normal. Han ved ikke, hvor længe han skal bo i den halve og ufærdige lejlighed bag en støvvæg.

- Bolig Korsør er da ligeglad. Jeg taler med rigtig mange beboere, som alle føler sig svigtet. Og som også er dybt frustrerede over al den sjusk, der efterlades i vores lejligheder, ja selv håndværkerne tager sig til hovedet over det mangelfulde arbejde, men de siger, at bygherre ikke vil bruge penge på at udføre arbejdet ordentligt, siger Michael Dalsgaard, da han viser Sjællandske rundt i sin halvfærdige lejlighed og udpeger de mange eksempler på sjusk og dårligt håndværk.

- Hvordan kan man finde på kun at lægge et halvt nyt gulv, der er højere end det gamle? Og hvad med de mange skader på vægge, tapet og hjørner? Jeg har hørt, at de kun lapper hullerne, men at vi selv skal sørge for maling, siger Michael Dalsgaard, der arbejder som selvstændig og har et klargøringsfirma til biler i Haslev.

Han minder om, at beboerne trods de mange gener betaler fuld husleje. Han har boet i lejligheden siden 2011.

- Jeg trænger virkelig til at kende tidspunktet for, hvornår jeg kan få min lejlighed tilbage. Jeg sover elendigt på sofaen i stuen, og i soveværelset kan jeg ikke sove, fordi der ikke må hænges gardiner op endnu, siger en dybt frustreret Michael Dalsgaard. Han føler sig afvist af Bolig Korsør, når han søger svar eller beder om et andet sted at bo.

- De sagde blot, at jeg var slettet af systemet, da jeg flyttede tilbage i lejligheden, så de kunne ikke hjælpe mig, siger Michael Dalsgaard.

- Jeg skal da beklage, hvis Michael Dalsgaard føler sig svigtet. Vi er jo ikke interesseret i utilfredse beboere. Men den rigtige vej er, som beboerne også er orienteret om, at rette henvendelse til byggeleder-kontoret, hvorefter vi kan tage de konkrete problemer og tidsplaner op i byggeudvalget, hvor jeg er formand, siger Ebbe Jens Ahlgren, der er formand for Bolig Korsør.

- Håndværksmæssigt skal tingene selvfølgelig være i orden, men det er jo ingen hemmelighed, at vi måtte reducere en del i det store renoveringsprojekt, for at få pengene til at slå til, siger Ebbe Jens Ahlgren. Han tilføjer, at Michael Dalsgaard også skal være velkommen til at kontakte ham direkte.

Boligformanden er ikke bekendt med, at der er stor utilfredshed blandt beboerne i det store renoveringsprojekt, der omfatter boligblokkene på Fjordvænget, Elme Allé, Thiesens Allé og Linde Allé.