Sjovt og sikkert på samme tid: 600 biler deltog i drive in stand-up

Det var by nummer 12 og arrangement nummer 34, da Uffe Holm og komiker-kollegaen Anders Nielsen gik på scenen til drive in stand-up i Slagelse søndag aften. Konceptet er nyt, og mission er at tilbyde oplevelser, der er både sjove og sikre på samme tid. Noget, der virker.

Slagelse - 10. maj 2020 kl. 21:53 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lukker man øjnene, får duften af popcorn og lyden af latter én til at glemme, at store dele af landet i øjeblikket står stille.

Sådan var oplevelsen i hvert for flere, da der blev afholdt såkaldt drive in stand-up i Slagelse søndag aften .

Bag eventet, som dukker op flere steder i landet, er arrangørerne »Bliv i bilen«, som efter udbruddet af coronavirus har specialiseret sig i drive in arrangementer.

Siddende i hver sin bil kan man nemlig få en følelse af at være sammen - uden altså rigtigt at være det.

En idé, som Uffe Holms kone, der samtidig er hans manager, fik.

»Vi må gøre noget« - Vi sad derhjemme og tænkte: »Fuck man, de lukker Danmark ned, og kalenderen er ryddet. Vi må gøre noget«, fortæller stand up-komikeren, som selv var på scenen søndag aften.

Her optrådte han to gange sammen med komiker-kollegaen Anders Nielsen, der i 2017 var finalist i DM i stand-up. Hvert show varede 60 minutter og havde plads til 300 biler ad gangen.

Men egentlig skulle de to komikere kun have optrådt en enkelt gang i Slagelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

Et show klokken 17.30 blev således arrangeret som en ekstra forestilling, fordi den oprindeligt planlagte forestilling klokken 20 blev for hurtigt udsolgt.

En succes, som den erfarne danske komiker ikke havde set komme, da idéen første gang opstod.

Større end forventet - Det er blevet meget større, end jeg havde forestillet mig. Vi startede med fire shows i Aarhus, og se nu det her, lød det fra Uffe Holm, inden han gik på scenen i Slagelse, som dermed blev by nummer 12 og arrangement nummer 34.

Konceptet går ud på, at lyden fra scenen udsendes i stereolyd over en FM radiofrekvens. Herfra kan deltagere således lytte til showet over radioen i bilen.

Præcis, som man kender det fra en drive in bio. Artiklen fortsætter efter billedet...

Men for at begrænse risikoen for smittespredning af coronavirus må man under drive in stand-up arrangeret af »Bliv i bilen« ikke forlade sin bil under showet, ligesom man maks må være fem personer i hvert køretøj.

Derfor er der ansat folk til at levere popcorn, slik og sodavand til bilerne. Ligesom folk også skal følges på toilettet, hvis de skal tisse.

Og så er klapsalver erstattet af bilernes horn.

Kan fortsætte efter coronakrisen Men selv om oplevelsen er anderledes end normalt, så fungerer det godt som en erstatning, når både landets biografer, teatre og spillesteder er lukket ned.

Det er den generelle holdning blandt flere, som Sjællandske har talt med.

Heriblandt familien Winther fra Slagelse, som søndag aften var taget tre generationer afsted. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fire ud af de fem familiemedlemmer, som var med i bilen, ville faktisk gøre det igen på andre tidspunkter - også når coronakrisen er ovre, og muligheden for at tage ud og se stand-up på almindeligvis igen byder sig.

- Det er sjovt, fordi det er en anderledes måde at være sammen på, forklarede 31-årige Julian Winther og blev suppleret af 44-årige Gitte Winther:

- Og der er heller ingen, der tysser på én, hvis man kommer til at snakke lidt undervejs, konkluderede hun.

Ifølge arrangørerne »Bliv i bilen« vil man fortsat lave shows, så længe efterspørgslen er til det. Om konceptet fortsætter efter coronakrisen er derfor endnu uvist.

Anders Nielsen var i 2017 finalist i DM i stand-up.

