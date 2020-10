Kristoffer Møller Hansen, Peter Thieme, Brian Kristensen og Robert Parr glæder sig over, at Sjællands Teater nu er en realitet.PR-foto Foto: Mie Neel

Sjællands Teater er en realitet

Slagelse - 29. oktober 2020

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst har sagt god for det nye egnsteater, Sjællands Teater.

Holbæk Teater, Teatret Fair Play, Holbæk Kommune og Slagelse Kommune indsendte før sommerferien et udkast til en egnsteateraftale til Statens Kunstfond.

Og nu er der officielt blevet sagt god for planerne om at samle Holbæk Teater, Teatret Fair Play og Slagelse Teater under én hat.

Politisk vækker godkendelsen glæde.

I Holbæk har formanden for Udvalget for kultur og fritid, Ole Hansen (S), et stort smil på.

- At vi er to kommuner, som går sammen om at give teatermiljøet i vores del af regionen et løft, er noget, der varmer mit kulturhjerte.Publikum vil komme til at se både flere og bedre forestillinger, og vækstmiljøet for alle de børn og unge, der går rundt med scenedrømme, bliver endnu bedre, forklarer han i en pressemeddelelse.

Hans formandskollega i Slagelse Kommune, Jørgen Andersen (S), ser også frem til samarbejdet.

- Vi glæder os til at blive en del af Danmarks største egnsteater. Det nye samarbejde vil styrke kulturlivet og blive et godt og spændende supplement til vores andre kulturoplevelser i kommunen. Samarbejdet vil også åbne nye muligheder for blandt andet børn og unges møde med kulturen, som er en væsentlig del af vores kulturstrategi, siger han i pressemeddelelsen.

Kristoffer Møller Hansen bliver administrerende direktør i det nye egnsteater, mens Brian Kristensen på Holbæk Teater, Robert Parr på Teatret Fair Play og Peter Thieme på Slagelse Teater kommer til at fungere som kunstneriske ledere.