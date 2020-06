Sjældent fund: Der kan være flere jernalder-grave end dem til børn

Syv små grave på en bakke på mark ved Gimlinge med ganske få knoglerester, et kæbeparti og tænder to af stederne har givet arkæologerne fra Museum Vestsjælland mod på at undersøge en større del af området end det, der er blevet blotlagt i forbindelse med udgravningerne til Baltic Pipe-gasledningen.

Om det på et tidspunkt kan lade sig gøre, kan museumsinspektør ved museets arkæologiske afdeling, Michael Vennersdorf, ikke sige endnu. Foreløbig skal de fund, der allerede er gjort, undersøges nærmere, og i øvrigt fortsætter museumsfolkene frem til 1. juli med at grave dér, hvor gasledningen skal i jorden. Foreløbig har de været i gang fra Kongsmark/Kelstrup til Gimlinge.

Gravene, som blot er godt en meter lange, og deres indhold af gravgaver i form af blandt andet lerkar, dragtspænder og perler er foreløbig dateret til år 200-300 efter vor tidsregning. Arkæologerne er ikke i tvivl om, at der har været børn eller teenagere i gravene. Det er gravgaverne et tydeligt tegn på.

Foreløbig roder arkæologerne i jorden på den linje, hvor gasledningens skal ned. Sådan et projekt er startskuddet til, at arkæologerne kan gå i gang.

- Vi får trukket en streg ud over landskabet og sat nogle prikker, vi ellers ikke ville have. Om vi så senere kan komme til at grave uden for gasledningens tracé, vil blandt andet afhænge af, om vi kan få aftaler med lodsejerne. Vi vil i hvert fald holde øje med jorden, forklarer museumsinspektøren.