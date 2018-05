Singlebrunch for ældre styrker fællesskabet

- Det her er mere en single-gruppe, der mødes, end det er et dating-arrangement. Ældre, der har lyst, kan møde andre enlige ældre, så man ikke skal sidde derhjemme alene, fortæller 75-årige Greta Dreier fra Ældre Sagens lokalafdeling i Korsør søndag morgen.

Hun har nemlig være med til at starte et nyt initiativ op i Ældre Sagen, hvor singler kan mødes for at være en del af et fællesskab, møde en partner eller bare »vende verdenssituationen«.