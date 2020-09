Det er blandt andet fundet af stoffet DCP i vandet fra Valbygårdsværket, der forsyner en stor del af Slagelse med vand, som er årsag til bestræbelserne på at sikre, at fremtidens grundvand er rent. Foto: Arne Svendsen

Sikring af rent vand kan koste forbrugere 80 millioner kroner

Stort set enighed i byråd om aftale, der sikrer rent vand i fremtiden ved at betale landmænd for ikke at dyrke deres jord ovenpå følsomme grundvandsområder. Det bliver dog vandværkerne og i sidste ende forbrugerne, der skal betale udgifterne.

Slagelse - 09. september 2020 kl. 09:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal investeres mange millioner kroner i at sikre rent drikkevand i Slagelse Kommune de nærmeste år. Her lægges der op til, at kommunen går ud over at sikre, at der ikke sker nedsivning af farlige stoffer i områder tættest på boringerne (også kaldet BNBO for boringsnære beskyttelsesområder), men også i andre områder i nærheden, hvorfra det skønnes, at grundvandet er 25 år om at nå frem til boringerne.

