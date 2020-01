Se billedserie Højvande er kommet for at blive. Her senest i begyndelse af 2019. Arkivfoto: Solveig Hansen

Sikring af højvande i Skælskør et vigtigt skridt nærmere

Slagelse - 10. januar 2020 kl. 09:16 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Højvandssikring er et af tidens modeord og desværre ikke for ingenting. For blot ét år siden var ordet igen på alles læber i Skælskør, der som en barsk start på 2019 oplevede en gedigen oversvømmelse, hvor blandt andet en del af Havnevej for en stund var blevet identisk med havnebassinet.

Det er derfor ikke uden grund, at Slagelse Kommune siden da har bedt om hjælp udefra til at tage et professionelt kig på Skælskør i forhold til både eksisterende og kommende udfordringer med højvande. For at det sker igen, er ingen i tvivl om, om det så relaterer sig til de såkaldte hundredårshændelser eller tiere end det.

Det er rådgivningsvirksomheden Cowi, der netop er kommet med en rapport, der opridser tre forskellige forslag til højvandssikring i Skælskør, som miljø-, plan- og landdistriktsudvalget mandag bliver forelagt, og som bliver udgangspunktet for at arbejde videre med højvandssikring af Skælskør.

I budgettet for 2021-2022 er der afsat i alt otte millioner kroner til højvandssikring i Skælskør. De otte millioner kroner udgør alene den kommunale andel af projektet. Herudover kommer de grundejere, der opnår beskyttelse også til at spæde i kassen.

De tre forslag, som Cowi har lagt på bordet lander på en pris af henholdsvis 14,4 millioner kroner, 18,3 millioner kroner samt 35,8 millioner kroner.

Og hvor de to første forslag minder om hinanden med undtagelse af en sluse, er det tredje forslag væsentlig anderledes.

Første forslag består af en »indramning« af havnen via henholdsvis mure, spunsvægge, et dige og hævede flader. Det samme gør forslag to - men med en sluse anlagt i broen under Vestergade. En sluse, der kan åbnes og lukkes efter behov.

Tredje forslag bevæger sig væk fra havnefronten og i stedet ud i havnen, hvor en højvandssluse skal krydse havnen. Meningen er, at slusen skal ligge på bunden af havnen og kun hæves i tilfælde af stormflod.

I første omgang skal de tre forslag kigges politisk efter i sømmene og diskuteres for og imod.

Siden hen er det planen, at der vil blive afholdt et borgermøde og senere hen to workshops, hvor det bliver muligt at tage del i diskussionen af den fremtidige højvandssikring for Skælskør.