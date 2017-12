Knap 200 deltog den 17. november i borgermødet om højvandssikringen af Korsør. Budskabet »kom nu i gang« er foreløbig ikke fulgt af politikerne, der nu har udsat sagen. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Sikring af Korsør mod stormflod udskudt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sikring af Korsør mod stormflod udskudt

Slagelse - 12. december 2017 kl. 11:00 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et velbesøgt borgermøde med knap 200 deltagere den 16. november blev en visionsplan for højvandssikring af Korsør by og cirka 460 grundejeres ejendomme fremlagt og diskuteret.

Samlet pris cirka 26 mio. kroner via cementkanter langs havnekajen og diger langs Batterivej og Sylowsvej. Forleden skulle politikerne i erhverv,- plan,- og miljøudvalget så beslutte, om man skulle gå videre og fremme sagen, så højvandssikringen i bedste fald kunne være på plads i 2020. Beslutningen blev dog at udsætte sagen, selv om der på borgermødet var flere, der sagde - »kom nu i gang« med henvisning til, at det var helt tilbage i 2006, at Korsør blev fuldstændig oversvømmet med skader for mange millioner som resultat. Og siden er det blevet ved diskussionerne.

- Vi vil gerne have undersøgt alternativer til det visionsforslag, der er fremlagt - herunder også den store sluseløsning og dæmning fra Korsør til Halsskov. Det blev der også givet udtryk for på borgermødet, siger udvalgsmedlem Flemming Erichsen (S).

Den 7. september 2015 var han ellers med til i erhvervs-, plan- og miljøudvalget at beslutte at fravælge en sluse-løsning, fordi den koster omkring 100 millioner i forhold til de 26 mio. kr. for at bygge diger og højvandsmure.

Flemming Erichsen tilføjer, at det også må være rimeligt at tage det nye byråd i ed på, at de vi finde pengene til projektet, så de kan komme med i budgetterne for 2019 og 2020.

Han regner også med, at der bliver fremlagt forskellige modeller for, hvordan udgifterne til stormflodssikringen skal deles mellem kommunen og de berørte grundejere.