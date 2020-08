Artiklen: Sigtet for at sælge hash i lejlighed

Politiet kontrollerede fredag klokken 11.48 en ejendom på Albert Ibsensvej i Slagelse.

Her fik en politihund færten af hash, og ved en nærmere undersøgelse fandt politiet 32,8 gram hash, en digitalvægt, en strømpistol og en ulovlig kniv.

En 36-årig mand fra lokalområdet blev sigtet for at sælge hash og for at overtræde både kniv- og våbenloven.