80-årige Poul Frank Jørgensen plejede at sidde i disse havestole foran sit barndomshjem og se på trafikken på Slagelse Landevej. Den søndag, hvor han blev dræbt og huset brændte, var godsejeren på Tårnholm Gods forbi meget tidligt om morgenen. Her så han en for ham ukendt bil af mærket Peugeot holde i indkørslen. Foto: Helge Wedel

Sigtet drabsmands bil nok set af godsejer

Tidligt den søndag morgen den 16. juni, hvor 80-årige Poul Frank Jørgensen er dræbt i sit barndomshjem på Slagelse Landevej og huset efterfølgende ved ni-tiden brænder voldsomt, er godsejeren på Tårnholm Gods Knud Hjorth Rasmussen drejet ind i Poul Frank Jørgensens indkørsel for at hilse på, som han så ofte før har gjort. Men Poul Frank Jørgensen er der ikke. I stedet holder der ved huset en personbil af mærket Peugeot, som godejeren ikke kender. Han tænker, at det nok er en jæger, der er på bukkejagt, hvorefter han kører igen med tanke på, at Poul Frank Jørgensen sover længe. Da huset senere samme dag brænder, kontakter Knud Hjorth Rasmussen straks politiet.

De to sigtede for drabet på 80-årige Poul Frank Jørgensen og 68-årige Kiehn Georg Andersen har ifølge politiet begået andre alvorlige forbrydelser. Ny sigtelse for hjemmerøveri. Næppe forbindelse til Emilie Meng-sagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her