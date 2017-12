Sigtet 21-årig er tidligere afhørt: Nægter fortsat alt

To 21-årige mænd fra lokal- området blev fanget af overvågningskamera, da de - givetvis sammen med flere - pillede valgplakater ned i Ringparken, få dage efter de var hængt op. Nu er de sigtet.

Slagelse - 13. december 2017 kl. 21:14 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiets Ali Yavuz og partifællen Miralem Garagic var blandt de uheldige kandidater, der op til kommunalvalget fik pillet valgplakater ned - kun få timer og dage efter ophængning.

Politiet har netop sigtet to 21-årige for groft hærværk. Det har ordensmagten kunnet på baggrund af vidneforklaringer og videoovervågning, som efter sigende har fanget de to på kamera.

Det glæder Ali Yavuz.

- Ja, faktisk var jeg lidt i tvivl, om politiet tog det seriøst. Jeg har intet hørt siden anmeldelsen, men nu lader det til, at man vil stille nogle til regnskab. Det er godt, siger han.

De to sigtede nægter al kendskab til valgplakater, de skulle have pillet ned. Den ene nægter endda for anden gang.

Det var nemlig ham, der i forbindelse med hærværket den 28. oktober senere blev afhørt, da han blev set bag rattet i en Seat Toledo, som flere vidner havde observeret.

Dengang blev han løsladt uden sigtelse, fordi politiet ikke mente, at det kunne bevises, at han skulle have været med til ugerningen.

Nu er han dog sammen med en anden 21-årig sigtet, og det er jurister i anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der skal afgøre, om de to skal for retten.