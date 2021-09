Snart skal fjernvarme-området i Korsør udvides. Arkivfoto

Sidste udkald: Gravemaskiner venter på svar

Det er ved at være sidste udkald for dem, der vil skifte til fjernvarme i Korsør. Arbejdet begynder sidst på året.

Slagelse - 21. september 2021 kl. 10:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Så er det ved at være tid for korsoranere, der fremover vil være en del af det kommende, udvidede fjernvarmeområde i byen at få returneret de kontrakter, de har fået med posten. Snart går SK Forsyning i gang med projektet, der hænger sammen med den landsdækkende beslutning om, at olie og naturgas skal udfases og erstattes af grøn strøm og fjernvarme.

I Korsør er der tidligere på året sendt invitationsbrev til de områder, der bliver berørt, og som dermed får mulighed for at få fjernvarme.

- Det er nu, man skal melde sig til ved at returnere den kontrakt, man har fået med posten, hvis man skal have mulighed for at komme med på det gode tilbud om billig tilslutning til grøn fjernvarme, lyder det fra energichef i SK Forsyning, Carsten Lunde.

Han oplyser, at 55 procent af dem, der nu får fjernvarme-muligheden, har sendt underskrevne kontrakter.

- Lige nu er vi i gang med det udbud, som skal ligge til grund for projektet. Når udbuddet er overstået, går vi i gang med detailplanlægning og med at indgå aftaler med de entreprenører, der skal udføre arbejdet i praksis. Derefter ruller gravemaskinerne ud. Det bliver omkring slutningen af 2021, at det vil ske, fortæller energichefen.

Også på Halsskov På Halsskov har alle, der får mulighed for fjernvarme, også fået et brev, og her gælder det ligesom i Korsør, at mindst 40 procent skal takke ja til tilbuddet - ellers bliver det ikke til noget.

- Så det kan være, at man skal tale med sine naboer, sådan at der kommer nok med på ideen om fjernvarme. Vi har allerede fået kontrakter fra en del, men der er stadig et godt stykke vej, før gravemaskinerne kan begynde at rulle i Halsskov, siger Carsten Lunde.