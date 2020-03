Se billedserie I færgelejet til højre for det gule udspringstårn foran den eneste bevarede broklap placeres den sidst bevarede storebæltsfærge M/F Broen højt, tørt og fastlagt med sand omkring. Det ventes at ske i maj eller i juni i år. Foto: Rune Nordenlund, Slagelse Kommune.

Sidste storebæltsfærge købt og reddet

Den sidst bevarede storebæltsfærge M/F Broen ventes lagt på plads i Halsskov Færgehavn i løbet af enten maj eller juni. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) vil kun sige, at han er begejstret, men henviser til, at færgekøbet er behandlet som lukket punkt og først besluttes af byrådet.

Et enigt økonomiudvalg sagde mandag aften ja til at købe den sidst bevarede storebæltsfærge M/F Broen, erfarer Sjællandske.

Sagen blev behandlet som et lukket punkt . Borgmester John Dyrby Paulsen (S) ønsker derfor ikke at bekræfte Sjællandskes oplysninger om, at kommunen nu er på vej til at blive ny ejer af den historiske færge, som også har sejlet biler netop mellem dens kommende placering i Halsskov Færgehavn og Knudshoved. Formelt skal købet godkendes på byrådsmødet den 23. marts.

- Jeg kan kun sige, at jeg er begejstret og så henvise til, at færgesagen er behandlet som lukket punkt, siger John Dyrby Paulsen mandag ved 20-tiden efter det mange timer lange økonomiudvalgsmøde, der begyndte klokken 15.

Færgeplanen blev første gang offentlig kendt i starten af oktober 2019, hvor Sjællandske skrev om den.

Smuk svane

Efterfølgende gav økonomiudvalget borgmesteren mandat til at forhandle pris for køb, transport og placering af færgen. Men John Dyrby Paulsen ønsker ikke at sætte beløb på, hvad sikringen af den færgehistoriske kulturarv koster borgerne i Slagelse Kommune, hvis byrådet siger ja til at købe færgen.

Knap 14 mio. kr.

Sjællandske erfarer, at det koster knap 14 mio. kr. at sætte den synlige færgeprik over havnens forvandling fra grim ælling til en smuk svane .

De to mio. kr. kommer fra de fire mio. kr, der er øremærket til et udstillingscenter om den faste forbindelse over og under Storebælt, som færgen også skal rumme.

Op til 100 år

M/F Broen placeres højt og helt tørt i færgeleje 2 ved broklappen med stævnen ud mod Storebælt. Den høje tørre placering sikrer færgen en levetid på op mod 100 år. Hertil passer den også bedre til den tilbageværende broklap, der er bygget til færger med to bildæk. M/F Broen har kun et bildæk, og var en de første færger, der sejlede netop fra Halsskov Færgehavn.

Vand pumpes ind

Rent teknisk bliver M/F Broen placeret i færgelejet ved at grave det fri af det nuværende sand, sejle den ind, slå vandtæt spuns ned foran, hvorefter vand pumpes ind i lejet, så færgen når den ønskede højde. Derefter fyldes op med sand omkring den. Færgen placeres i løbet af maj eller juni, hvorfor den skulle være særdeles synlig for de 10.700 broløbere, der har start i Halsskov Færgehavn lørdag den 20. juni. Året efter i 2021 bliver færgen eksponeret til det meste af verden, når Tour de France-feltet kører forbi på Storebæltsbroen. Fast adgang til færgen for offentligheden ventes først at blive muligt i løbet af foråret 2021, men mon ikke der hurtigt bydes på rundvisninger af færgens kommende ejer?