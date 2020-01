Færgelejet foran den eneste bevarede broklap i Halsskov Havn er med vilje fyldt op, så bunden kan sætte sig. M/F Broen planlægges at blive lagt fast med fronten ud mod Storebælt, så stævnen bryder ud gennem stensætningen i det opfyldte færgeleje. Et syn der angiveligt kan nydes allerede fra sommeren i år. Foto: Helge Wedel

Sidste storebæltfærge kan være i havn i juni

Der skrives unik færgehistorie, når den sidste bevarede storebæltsfærge M/F Broen formentlig til juni i 2020 ankommer til Halsskov Havn for at blive lagt fast i færgelejet med den eneste tilbageværende broklap i den tidligere så travle bilfærgehavn, hvorfra M/F Broen også sejlede biler til Knudshoved.

