Det er gået strygende med salget af grunde på det seneste. Her et billede fra 2019. Siden er flere virksomheder flyttet til.

Sidste grund er solgt i stort erhvervsområde

Der nu slet ingen erhvervsgrunde tilbage på Japanvej, Kinavej og Asienvej i Slagelse. Altså er den sidste af omtrent 40 nu solgt, og ifølge erhvervschef er det et sundhedstegn. Flere nye erhvervsområder vokser frem.

Slagelse - 22. juli 2021 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der er ingen grunde tilbage og ej heller fugle på taget, hængepartier eller en forkøbsret, der ikke er blevet effektueret, på Japanvej, Kinavej og Asienvej i Slagelse.

Det står klart, idet en eksisterende it-virksomhed i samme område har skrevet under og nu lægger sig på den sidste grund af lige knap 40 af slagsen.

Den grund, firmaet rejser fra, er også solgt, hvilket i sit hele er et sundhedstegn.

- Vi har virkelig set en tilgang på det seneste, og det er godt for Slagelse, siger erhvervschef Per B. Madsen, Slagelse Erhvervscenter.

- Alt er væk, konstaterer erhvervschefen, der hæfter sig ved, at det er gået stærkt den seneste tid.

Gulvvirksomheden Egulve er eksempelvis åbnet i nye rammer, hvor også Grydeguru, der hidtil har ligget i Vestsjællandscentret, er flyttet ind. Det ses i den forbindelse flere steder, at mindre marketing- og it-firmaer har lejet sig ind på førstesale, hvorfor antallet af virksomheder er større end antallet af grunde.

- Samtidig kan vi se, at eksempelvis Thansen udvider og bygger nyt, nøjagtigt som vi har set andre gøre i området, beskriver Per B. Madsen.

Flere grunde sydpå At der ikke længere kan tilbydes arealer i det omtalte kvarter, betyder ikke, at hylderne er tomme, når det gælder erhvervsgrunde. Det vil stadig være muligt for enkelte butikker at leje sig ind på nogle grunde, eksempelvis ved Egulve, som udvikler en grund til brug for udlejning.

I starten af året købte Slagelse Kommune desuden 109.740 kvadratmeter ved Skælskørvej - alene med henblik på erhvervsudvikling. To måneder efter i marts blev det opkøb udvidet til at omfatte yderligere 48.513 kvadratmeter landbrugsjord, hvorfor en stor del af de nu i alt 158.253 kvadrater vil ligge klar til kommende virksomheder.

Arbejdet med lokalplan er i gang, ligesom der eksisterer en kommuneplanramme på 440.000 kvadratmeter for området på den anden side af omfartsvejen til butikker med arealkrævende varesortimenter, fremstillings- og produktionsvirksomheder samt grossistvirksomheder.

- Og i forhold til Skælskørvej har jeg allerede otte interesserede på min liste. Man må sige, at Slagelse som attraktiv kommune nu får endnu mere at tilbyde, bemærker Per B. Madsen.

Nytilflyttere trækker arbejdspladser med

Han hæfter sig blandt andet ved tilgangen af arbejdspladser - offentlige som private - som er tilfældet for tiden.

- Restauranter såsom Flammen og Ild.pizza rykker til Slagelse og sikrer arbejdspladser, og vi har også set McDonalds' åbne i Korsør, ligesom statslige virksomheder flytter til Slagelse Kommune. Vi taler mange hundrede arbejdspladser, konkluderer Per B. Madsen, der heller ikke vægrer sig ved at nævne et privat opkøb af jord ved Trafikcenter Allé og Sdr. Ringgade i Slagelses sydligere egn.

Her har investoren Michael Munch, MK Property, der egentlig har en grønlandsk adresse, købt ti hektar med hensigten at etablere et slags lager- og logistikcenter på rundt regnet 45.000 kvadratmeter til brug for virksomheder. Dermed udvider han porteføljen af ejendomme.

Planen er at udvikle op til otte erhvervsparceller, der om muligt kan udlejes. Om køb skal være en mulighed, overvejes tilmed, og også her er der allerede erhvervsinteresse.

Meningen er blandt andet at bygge et såkaldt robotlager i en hal op til 20 meter i højden.