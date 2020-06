Se billedserie Stram Kurs er igen i dag på pletten. I hvert fald er det planen, at Rasmus Paludan tropper op klokken 14 i Ringparken i Slagelse og to timer efter på Motalavej i Korsør, medmindre politiet forbyder ham at demonstrere. Det ligger ikke i kortene, lyder det fra politiinspektør. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sidst fik han en kold skulder og et forbud: Nu gæster Paludan endnu engang Slagelse

Stram Kurs og dets leder, Rasmus Paludan, er ikke velkommen ved dagens demonstrationer. I hvert fald kan han og de øvrige partimedlemmer vente en blank afvisning, lyder det fra borgere.

Slagelse - 16. juni 2020 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet håber på en demonstration i god ro og orden, når Rasmus Paludan i dag gæster både Ringparken og Motalavej for tredje gang på en måned.

Ifølge politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, er det en grundlovssikret ret, partiet Stram Kurs anvender, når det gæster udsatte boligområder i hele Danmark, om end det af og til går heftigt for sig.

Sidst han gæstede Ringparken - og fik lov til at møde op vel at mærke - blev han hilst velkommen af en kold skulder og bønnekald for fuld udblæsning. Anderledes gik det til på Motalavej i weekenden 16. og 17. maj, hvor 12 efterfølgende blev anholdt for medvirken til uroligheder. I alt 13 kan se frem til et retligt efterspil indtil videre.

- Vi håndterer det, som vi skal, og gør det på en måde, så vi kan sikre ro og orden, lyder det fra Tom Trude, der ikke har nogen kommentarer til, hvorvidt man igen overvejer et påbud om, at Rasmus Paludan ikke må troppe op fysisk set.

Stram Kurs: Vi bliver ved Det var ellers tilfældet sidste gang. Rettere tirsdagen efter den så omtalte weekend, hvor destinationerne også hed Ringparken og Motalavej, selv om partiet lige havde været der.

- Sidste gang jeg skulle demonstrere, fik jeg et personligt påbud om ikke at nærme mig Ringparken. Jeg blev henvist til en jernbanebro langt pokker i vold. Men vi mener selvfølgelig ikke, det er legitimt, at jeg får et forbud, siger Rasmus Paludan til Sjællandske, som dengang undrede sig såre.

Det gør han i øvrigt stadigvæk.

- Vi synes jo sådan set, at det er bedre, at vi står inde i Ringparken. Men når politiet ikke kan tillade det, så er det da relevant at påvise, at der er problemer i området. Vi bliver ved, siger han og tilføjer:

- Det var et problem, uanset hvor jeg var. Jeg kunne godt stå ved broen, men det giver jo ingen mening at demonstrere mod kriminelle i ghettoen, hvis man står så langt væk, mener Rasmus Paludan, der forud for demonstrationen blev forladt af PET.

- Vi holdt ved en hal i Vemmelev, og her blev min plan at deltage i de demonstrationer, vi havde arrangeret. Men så forlod PET mig, og senere blev jeg standset af politiets aktionsstyrke, som sagde, at jeg ikke måtte køre til Korsør, fordi det simpelthen var for farligt for mig.

Blev afvist Igen ved dagens demonstrationer, særligt i Slagelse, vil Stram Kurs' demonstration blive mødt af beboere, der er ligeglade med partiets ytringer, afbrændinger af hellige bøger og lignende.

- Ligesom vi havde sidst, har vi også nu haft dialog med mange. Og alle har samme holdning. Lad ham Rasmus Paludan stå, hvor han vil. Han får ikke vores opmærksomhed, siger Riza Agar, der er en af dem, der også for en måned siden tog initiativ til en fredelig moddemonstration, der igen i dag tirsdag vil indbefatte et bønnekald.

- Vi har højttalere, og så må han finde sig i det. Der er ingen herude, der vil høre på ham, siger Riza Agar, hvis holdning deles af mange.

Særligt på Facebook, hvor budskabet generelt lyder: Bliv væk.

Det har Rasmus Paludan dog ingenlunde tænkt sig.

- Jeg ved godt, at det var en enorm sejr for mange og tegn på ro, at jeg ikke blev overfaldet. Men hvem har fået den tanke, at jeg gerne vil overfaldes og slås ihjel? I forrige uge var der en, der forsøgte at dræbe mig, og på Bornholm blev jeg også pludselig taget et hemmeligt sted hen, fordi det hele blev for farligt. Men derfor er der jo et problem med den her befolkningsgruppe, lyder det fra partilederen, der også er blevet mødt med spørgsmålet om, hvorvidt det er kræfterne værd at møde op igen.

- Men det var jo netop ikke spildte kræfter sidst, selv om alle får det til at lyde sådan. Vi fik da et rammende citat fra en indsatsleder, der sagde, at hvis vi går derind, så kommer rotterne op af kloakken, siger han og retter samtidig en kritik af pressens rolle.

- Så længe der bare er én eneste beskrivelse, der er forkert, så vil vi vende tilbage, siger han.

