Show om kommende teatersæson

Her havde bestyrelsen hyret vinderen af titlen »årets revyforforfatter 2016«, Rasmus Krogsgaard, til at lede slagets gang, og det blev bestemt ingen kedelig opremsning af årets program, men indimellem ganske forirygende.

- Det ville jo ikke gøre noget, hvis arrangementet her måske kan føre til, at I lige bestiller en ekstra forestilling ud over det I måske plejer, lød det fra formanden, inden han overlod scenen til Krogsgaard, som i to omgange, afbrudt af den obligatoriske pause med mulighed for forfriskninger fra baren, leverede et godt og oplysende show.