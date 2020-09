Se billedserie 65-årige Birne Dalbjerg blev sexmisbrugt hele sin barndom, frem til hun som 16-17-årig flyttede på gaden i København. Hendes to børn på i dag 39 og 34 år vil ikke læse hendes bog. De er bange for at miste den mor, de kender. Foto: Helge Wedel

Sexovergreb så voldsomme at hendes børn ikke vil læse bogen

65-årige Birne Dalbjerg er vokset op i en familie, hvor forældrene og andre familiemedlemmers vold og sexovergreb var hverdag for hende og hendes to større søskende. Hun husker det første overgreb, da hun var to et halvt år. Først efter at have skrevet en bog som selvterapi, kan hun i dag tale om et barneliv med incest. I Korsør har hun endelig fundet frihed og ro.

Slagelse - 23. september 2020 kl. 06:34 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvor tidligt husker du overgrebene? - Fra jeg var to et halvt år. Jeg stod i tremmesengen, da min far hev min ene arm ud gennem sengens tremmer og viste mig, hvordan jeg skulle gøre med hans blottede kønsorgan. Da jeg var fem, begyndte samlejerne med ham.

