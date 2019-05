Barndommen har været hæslig og grufuld for fire mindreårige børn hos deres forældre i Korsør. Det står lysende klart, efter den grove mishandlingssag i går mandag blev optaget til dom. Der venter både faren og moren lange fængselsstraffe, hvis de kendes skyldige i anklagerne. Alle børn er i dag anbragt på opholdssteder, som søger at give dem livet tilbage. Foto: Helge Wedel

Sex- og voldsmonster mod sine fire børn eller aldeles uskyldig?

Opholdssteder er i fuld gang med at give to drenge og to piger fra en dansk og helt uden tvivl særdeles dysfunktionel familie i Korsør et bedre liv efter en barndom fyldt med vold, overgreb og mangel på mad.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her