I Slagelse Kommune vil nogle forældre i forbindelse med genåbningen af dagplejer, børnehaver og 0.-5. klasse opleve, at de på tidspunkter stadig skal holde deres børn hjemme, mens andre forældre kan aflevere deres børn til pasning og klasseundervisning. Foto: Fleur Sativa

Service svækkes ved genåbning: Forældre rammes forskelligt

Når daginstitutioner og 0.-5. klasse i Slagelse Kommune genåbner, vil der flere steder være behov for f.eks. begrænset fremmøde for at inddæmme spredning af coronavirus. Det vil ramme forældre forskelligt, siger udvalgsformand.

Slagelse - 14. april 2020 kl. 09:03 Af Fleur Sativa

- Det serviceniveau, som der ellers har været, det kommer vi ikke til at kunne tilbyde det næste stykke tid.

Sådan lyder den klare besked fra Helle Blak (SF), udvalgsformand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune, få dage før genåbningen af kommunens dagplejer, børnehaver og 0.-5 klasse er planlagt.

Flere steder vil det nemlig blive nødvendigt at indføre f.eks. forskudte åbningstider og begrænset fremmøde for at inddæmme spredningen af coronavirus, siger udvalgsformanden.

Noget, der uundgåeligt vil komme til at ramme forældre i kommunen forskelligt.

Må holde børn hjemme - Det kan f.eks. være, at det nogle steder bliver sådan, at nogle børn møder om morgenen, mens andre så først møder ind efter frokost. Og andre steder kan det være, der kun er åbent hver anden dag, forklarer Helle Blak og uddyber:

- Det (åbningstider hver anden dag, red.) kan f.eks. bruges, hvis der skal nås at gøre rent på en daginstitution, før der igen kommer børn og bruger omgivelserne.

"Det har været vigtigt for os ikke at lave en »one size fits all«-model. For det gør den bare ikke i sådan en situation, som vi står i nu."

Helle Blak (SF), udvalgsformand i Slagelse Kommune Helle Blak (SF), udvalgsformand i Slagelse Kommune Dermed vil nogle forældre altså opleve, at de på tidspunkter stadig skal holde deres børn hjemme, mens andre forældre kan aflevere deres børn til pasning og klasseundervisning. Men præcis, hvilken model en skole eller daginstitution vælger at følge, er op til den enkelte at vurdere.

Ledelsen skal altså lægge en plan for genåbningen i samarbejde med kommunen - og her vil førstnævntes vurdering veje tungest.

Skal sikre omgivelser - Det har været vigtigt for os ikke at lave en »one size fits all«-model. For det gør den bare ikke i sådan en situation, som vi står i nu. Det er umuligt at lave én regel, der kan fungere for alle. Derfor lytter vi til dem, der er tættest på børnene og de ansatte, siger formanden for børne- og ungeudvalget.

Det forskellige serviceniveau, som forældre vil mærke, når daginstitutioner og indskolingsklasser igen åbner, er således også Helle Blaks mindste bekymring, fortæller hun.

Ifølge udvalgsformanden er det vigtigste nemlig at skabe sikre omgivelser.

- I de her corona-tider står sikkerheden blandt børn og medarbejdere øverst på min liste. Det er dem, jeg bekymrer mig for. Og det er dem, vi skal passe på, fastslår Helle Blak uden nogen tøven.

Forældre kommer foran i køen Men hensynet til - i hvert fald nogle - forældre er dog alligevel til at få øje på.

Ifølge udvalgsformanden vil børn til forældre, der varetager kritiske jobfunktioner, nemlig komme »forrest i køen«, når der skal uddeles pladser på legestuerne eller i klasselokalerne.

Dermed vil forældre, der er nødt til at gå på arbejde, altså som udgangspunkt altid kunne aflevere deres børn. Også selv om en skole eller daginstitution skulle vælge at have begrænset fremmøde eller forskudte åbningstider.

- Det er selvfølgelig for at tilgodese de forældre, der ikke kan være hjemme med deres børn, fordi de er nødt til at tage på arbejde, forklarer Helle Blak.

- Men det er også for at udvise samfundssind. Det er jo svært for f.eks. en corona-læge at udføre sit arbejde hjemmefra. Og der skal vi som kommune hjælpe, slår udvalgsformanden fast.