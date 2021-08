Her i krydset mellem Gamle Torv, Fisketorvet og Skovsøgade i Slagelse, samler mange mennesker sig i øjeblikket til fest og farver, mens udskænkningsteder - pånær diskoteker - må holde åbent frem til klokken to. Det skaber utryghed, og Natteravnene ser derfor frem til, at nattelivets gæster kan indtage diskotekerne og sprede sig over et større areal. Foto: Fleur Sativa

Ser frem til fuld genåbning: Berusede folk klumper sig sammen og skaber utryghed

I Slagelse har Natteravnene allerede travlt: På de små udskænkningssteder klumper folk sig nemlig sammen. En yderligere genåbning, hvor diskotekerne må åbne, glæder de frivillige i gule jakker sig derfor til.

Slagelse - 19. august 2021 kl. 14:02 Af Fleur Sativa

Det er længe siden sidst. Men snart kan man igen tage på diskotek i Danmark - sågar indtil den lyse morgen, hvis man vil.

Den 1. september må diskotekerne nemlig genåbne efter mere end et års nedlukning, ligesom begrænsningerne på åbningstider og alkoholsudskænkning i nattelivet fjernes. Noget, der glæder flere end bare de danselystne: Også Natteravnene i Slagelse ser frem til den yderligere genåbning.

Det fortæller formanden. Bill Krogh, til Sjællandske.

Ifølge ham er der allerede »godt gang i byen«, og det resulterer i, at folk - ofte berusede - klumper sig sammen i store grupper på de mindre udskænkningssteder, der lige nu må holde åbent til klokken to om natten.

Skaber utryghed - De samler sig jo, fordi der er få steder, de kan være. Men det betyder, at de står og fylder ude på gaden, så folk for eksempel har svært ved at komme forbi, fortæller formanden for den lokale afdeling af Natteravne.

Bill Krogh og de øvrige frivillige i gule jakker går lige nu fast i weekenderne fra klokken 23.00 til klokken 02.30, så de kan »følge de sidste gæster hjem«.

Deres tilstedeværelse skal blandt andet sikre tryghed. Artiklen fortsætter efter billedet....

Ét af de udskænkningssteder, der holder åbent i øjeblikket, er Woody, en mindre bar i Slagelse. Her samler mange - særligt unge - sig, siger lokalformand for Natteravnene, Bill Krogh. De har ikke mange andre steder at tage hen. Foto: Fleur Sativa

- Vi møder nogle, der spørger, om de kan gå en anden vej end forbi de her store grupper af mennesker. Det er særligt unge piger, der kan føle, det er utrygt, fortæller Bill Krogh, der altså med andre ord glæder sig til, at de mange bargæster spredes ud over flere steder.

- Folk opfører sig pænt, de mangler bare steder at være, fortæller formanden.

»Næsten ligesom før marts 2020« Konkret i Slagelse er diskoteker som Nattoget og The Old (tidligere The Old Irish, red.) fortsat lukkede som følge af coronapandemien.

Bill Krogh fortæller, at byens natteliv lige nu samler sig to steder: Gammeltorv og Woodys, der ligger med få meters aftand imellem.

- Det er næsten ligesom før marts 2020 bare på mindre plads, siger formanden for Natteravnene, der har været aktiv i otte år.

Genåbningen glæder han og de øvrige Natteravne sig så meget til, at de planlægger at fejre åbningsweekenden med et særligt indslag.

-Det bliver naturligvis ikke øl, vi deler ud. Men så bliver det måske noget kakao. Noget særligt skal der ske, fortæller Bill Krogh, der på de otte år, han har været aktiv som Natteravn kun har oplevet tre slåskampe.

- Det er bevist, at både vold og hærværk falder, når Natteravnene er synlige, så det skal vi selvfølgelig fortsat være, også når det hele genåbner, fastslår han.