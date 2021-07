Se billedserie En fast adgangstrappe er bygget til M/F Broen, men det varer mange måneder, før den blive slidt af besøgende til færgen, hvor der er adgang forbudt grundet manglende byggetilladelse samt sikkerheds- og brandgodkendelser. Hertil skal der en ny lokalplan til eller gives dispensation fra den nuværende. Foto: Helge Wedel

Ser afsløring i færgesag som symptom

Venstres borgmesterkandidat Knud Vincents reagerer på Sjællandskes afsløring af, at det har meget lange udsigter, før storebæltsfærgen kan tages i brug.

Slagelse - 08. juli 2021

- Vi skal blive langt bedre til at have tidsplaner og gøre projekter færdige, frem for hele tiden at sætte nye i værk. Det er som at smørre tyndt smør ud over det hele, og det smager aldrig godt, siger Knud Vincents.

Venstres borgmesterkandidat reagerer på Sjællandskes afsløring i onsdagsavisen om, at der er udsigt til mange måneder, måske et helt år, før borgere og turister får adgang til storebæltsfærgen M/F Broen, som et enigt byråd besluttede at købe i marts 2020. Knud Vincents ser færgesagen som symptom på alt for mange uafsluttede projekter i kommunen.

Færgen ankom under stor festivitas til Halsskov Færgehavn den 3. august 2020.

Hverken politisk følgegruppe eller projektgruppe til brug og indretning af færgen er her snart et år efter nedsat. Byrådet bad ellers tilbage i april borgmester John Dyrby Paulsen (S) om at sørge for, at der blev dannet en politisk følgegruppe til færgeprojektet.

- Vi har i Venstre hverken formands- eller næstformandsposter i nogen udvalg, hvorfor vi intet får at vide, men jeg vil på førstkommende økonomiudvalgsmøde i august spørge ind til færgesagen, og hvorfor der ikke er nedsat den følgegruppe, som byrådet har bedt borgmesteren om at gøre, siger Knud Vincents.

Dato på skilt Et skilt om færgens historie er netop sat op foran den, men Knud Vincents mener, at der for længst skulle have været sat et helt andet skilt op.

- Når turister og andre får øje på storebæltsfærgen fra Storebæltsbroen og drejer fra for at se nærmere på den, så burde de mødes af et skilt, der fortæller, hvad færgen skal bruges til og ikke mindst en dato for, hvornår den åbner for publikum, siger Knud Vincents.

Adgang forbudt Det var først her kort før sommerferien, at center for kommunale ejendomme blev bedt om at undersøge, om det ville være muligt at arrangere rundvisninger på færgen hen over sommeren.

Svaret var et klokkeklart nej. Først skal der byggetilladelse til. Og den kræver sikkerheds- og brandgodkendelser med diverse ombygninger af færgen.

Hertil skal der dispenseres fra den gældende lokalplan, eller vedtages en helt ny, hvor den landfaste færge er medtaget. En ny lokalplan tager som regel cirka et år at få vedtaget.

Samlet regnskab Byrådet har også bedt borgmester John Dyrby Paulsen fremlægge et samlet regnskab for havne- og færgeprojektet, hvilket endnu ikke er sket. Ifølge Sjællandskes beregninger er indtil nu samlet brugt omkring 44 millioner kroner inklusiv opfyldning, havne- og molereparationer.

- 44 millioner kroner er godt nok mange penge. Tænk hvad Korsør ellers kunne have fået for de penge, siger Knud Vincents.

Flere udgifter venter, da færgen heller ikke endnu er tilsluttet vand, kloak og varme, ligesom brand- og sikkerhedsgodkendelse også ventes at koste penge.

Korsør-oplevelser Det nye skilt foran færgen er ikke det eneste nye i havnen fremstillet af FGU Korsør og betalt af Korsør Turistråd af 1897.

Ved skiltene om bilfærgehavnens historie er skiltet med den oprindelige plan for vandsportscenteret skiftet ud med et skilt, der henviser til forskellige oplevelser i Korsør. De er udvalgt af Hans-Jørn Andersen fra Korsør Bykontor. Helt aktuelt er også den nye Korsør Skatepark medtaget på skiltet.