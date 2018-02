Se billedserie Socialdemokraten og fagforeningskvinden Sofie Janning ser rødt, når man siger gule fagforeninger. Hun er nu det syvende af partiets 12 byrådsmedlemmer, der bor i Korsør efter separation fra manden, som hun dog fortsat er kæreste med. Foto: Helge Wedel

Separeret men stadig kærester

Glem janteloven, når du møder det nyvalgte byrådsmedlem for Socialdemokratiet Sofie Janning. Og glem en traditionel måde at være familie på.

Sjællandske møder hende i det nyindkøbte rækkehus på Tegltoften i Korsør, hvor hun har boet godt en måned. Dermed er hun det syvende byrådsmedlem af den 12 m/k store socialdemokratiske byrådsgruppe, der bor i Korsør. Tilbage i huset på Jasminvej i Slagelse bor hendes mand, som hun nu er separeret fra.

- Vi er stadig kærester, og det fungerer over al forventning at leve hver for sig og så ses en gang imellem. Man kan vel sige, at vi nu er blevet en moderne familie. Pigerne synes også, at det er dejligt nu at have tre hjem, når vi tæller mit sommerhus ved Bjerge Strand med, siger Sofie Janning.

Det moderne samliv med børnene hvor og hvornår planlægges indtil videre i håndskrevne skemaer. Begge piger går på Trelleborg Friskole, hvor hun har været formand for bestyrelsen, men nu har trukket sig ud, da hun blev byrådsmedlem.

Hun går ind for folkeskolen, men den er ifølge Janning noget udfordret af den nye folkeskolereform.

I Korsør, som hun ikke før kendte noget til, føler Sofie Janning sig godt taget imod.

- Jamen, al den natur. Og så huspriserne i forhold til Slagelse. Nu kan jeg kan altså heller ikke længere forstå, at man vil betale så meget mere for at bo i Slagelse.

Forud for valget til byrådet var gået en lang og effektiv valgkamp. For når Sofie Janning gør noget, så gør hun det målrettet og 100 procent helt uden at skæve til den velkendte jantelov.

- Jeg regnede bestemt med at blive valgt. Min ønskedrøm var 500 personlige stemmer. Jeg fik 474, så det var helt fantastisk, siger kvinden, hvis liv i dén grad har været dedikeret fagligt arbejde og fagforeninger - vel at mærke i den rigtige farve! For gult får hende til at se rødt.

- Jamen, de gule skulle forbydes ved lov. Og nej, jeg flyver heller ikke med Ryanair, kommer det bestemt fra Sofie Janning, der aktivt lod sig opstille til byrådet, fordi hun ville ændre noget indefra.

- Jeg har altid syntes, at politik var beskidt og al for personfikseret, men man kan jo ikke bare blive ved med at brokke sig, så jeg gik aktiv ind i politik for at få mere ordentlighed og samarbejde, siger Sofie Janning. Hendes erfaring er, at ordentligheden stortrives i udvalgsarbejdet, mens at der er fortsat plads til forbedring i byrådet.

Forude venter en hundestrand.

- Jeg vil helt sikkert tage initiativ til, at vi i kommunen får etableret en flytbar hundestrand, som er et indhegnet stykke, hvor hundene kan løbe frit og tage sig en dukkert, siger Sofie Janning.

Hun benytter selv hundeskoven ved Korsør Station til sin store labrador-blanding, som hun træner med en gang om ugen. Aktuelt ærgrer hun sig over, at den netop har bidt et hjørne af den nyindkøbte sofa i stykker.

Om partiets aktuelle borgmester post også går i stykker, afstedkommer et ægte politikersvar:

- Det må du spørge Villum om. Selv forholder jeg mig indtil videre blot til, at der er en aftale. Hvad jeg stemmer, ser vi til den tid, hvis den kommer, siger Sofie Janning.