Slagelse Kommune kan nu følge med i, hvor mange mennesker, der bruger de forskellige toiletter.

Send til din ven. X Artiklen: Sensorer holder øje med toiletbesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sensorer holder øje med toiletbesøg

Slagelse - 15. september 2019 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden starten af året har kommunen eksperimenteret med 21 sensorer på offentlige toiletter - blandt andet for at blive klog på hvilke toiletter der bliver brugt så sjældent, at der ikke er nogen grund til at køre ud for at gøre dem rene.

- Vi kan lynhurtigt se på sensorerne, hvis et toilet ikke bruges så ofte, og derfor lægger vi ruterne alt efter, hvor der er størst behov. Det kan meget hurtigt spare os for over 100 kilometer og adskillige arbejdstimer om ugen, fortæller John Otto, teamleder for renhold.

Særligt langdistancerne har kommunen fået hjælp til at omlægge efter sensorerne er kommet op. Men sensorerne har også vist, hvor mange mennesker, der bevæger sig i specifikke områder og hvornår på døgnet, de kommer:

- I perioder har vi været plaget af hærværk på nogle af toiletterne i nattetimerne. Hvis målerne viser os, at der over en længere periode ikke kommer særligt mange mennesker om aftenen, kan vi beslutte os for at låse toiletterne i dette tidsrum og dermed undgå en del hærværk i yderområderne, forklarer John Otto.

Kan spare meget

Slagelse Kommune vurderer allerede efter syv måneders forsøg, at der kommer til at være markante besparelser at hente. Dog er det først muligt efter et år at sætte præcise tal og procenter på besparelsen. Løsningen med sensorerne kan sagtens implementeres til andre dele af kommunen, eksempelvis på skraldespande, i klasselokaler og på veje, når det er glat.

- Teknologien er på plads, og i en tid, hvor klimaudfordringerne bliver større og større, er det bare med at komme i gang, siger John Otto.