Det var her på rastepladsen ved omfartsvejen i Slagelses vestby, at overfaldet fandt sted. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Sendte venneanmodning på Snapchat: Så fik han tæsk med et bat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sendte venneanmodning på Snapchat: Så fik han tæsk med et bat

En mand blev i september tæsket med et aluminiumsbat på en rasteplads. Gerningsmand havde forud for overfaldet set sig vred på sit offer, som havde ansøgt ham som ven på Snapchat.

Slagelse - 07. januar 2021 kl. 20:00 Kontakt redaktionen

En uskyldig venneanmodning på det populære sociale medie Snapchat endte i september med en flænge, et øje, der ikke kunne åbnes, en beskadiget hornhinde og således en fraktur ved højre øjenlåg.

Offeret, en 26-årig mand fra Slagelse, blev efterfølgende indlagt på Slagelse Sygehus, efter en 23-årig mand havde gennemtævet ham med et aluminiumsbat, tildelt ham knytnæveslag og slået ham med, hvad der syntes at være et knojern.

Overfaldet fandt sted på rastepladsen ved omfartsvejen i Slagelses vestby omkring klokken 22, og anmeldelsen til politiet, som offerets bror stod for, skete kort tid efter.

Nu er sagen for retten. Således skal den anklagede for Retten i Næstved i morgen fredag, hvor han står til en fængselsstraf for kvalificeret vold.

Ville mødes på et offentligt sted

Forud var gået en korrespondance via beskedtjenesten Messenger, hvor den tiltalte havde taget kontakt til offeret, der efter det brutale overfald frygtede at miste synet på sit øje.

Gerningsmanden havde forud for overfaldet set sig vred på sit offer, som havde ansøgt ham som ven på Snapchat. Sidstnævnte, der var kørende i en lastbil, blev her kontaktet, og overfaldsmanden spurgte mere præcist, om de kunne mødes på et offentligt sted. Det blev så på den omtalte rasteplads, hvor der ikke længe efter ankomsten blev hevet et bat frem, hvorefter den 23-årige gik amok. Angiveligt fordi offeret havde ansøgt ham som ven på Snapchat.