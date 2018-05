Se billedserie I Dalmosehallen er man bekymret for, om hallen fortsat vil stå som et »kulturhus«, da fordelingspuljen kan ende med at svinde ind, lyder det fra halinspektør i Dalmosehallen, Arne Christiansen. Arkivfoto

Selvejende haller i opråb: Det skader det lokale

Slagelse - 16. maj 2018 kl. 06:30 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vil man have en aktiv hal, der er med til at være et kulturhus i lokalområdet og med nærværende personale, eller vil man have en nøglehal, der ender med at stå som en slidt idrætshal, som man ser med nogle kommunale haller, lyder det fra halinspektør i Dalmosehallen, Arne Christiansen.

Ordene falder på baggrund af besparelser på de selvejende haller og en evaluering af den nuværende et-årig budgetramme. En rammemodel, som blev vedtaget tilbage i 2016 og tidligere har strakt sig over tre år.

Og modellen får ikke rosende ord med på vejen i evalueringssvarene fra de selvejende haller i Slagelse kommune.

Anken er, at den et-årige plan giver ringe mulighed for planlægning ud i fremtiden for hallerne.

Yderligere er bekymringen, at der ikke afsættes nok til personaleudgifter.

- Besparelserne har jo i sidste ende konsekvenser for livet i lokalområdet, da rengøring og personale i hallerne selvsagt vil blive nedprioriteret, fortæller halinspektør Arne Christiansen.

I forvaltningens vurdering fremgår det, »at der i de nuværende driftsaftaler ikke stilles krav om personlig service fra en ansat i hallen i forbindelse med idrætsaktiviteterne, eller at der er skal være to fuldtidsansatte i en selvejende hal. Hallerne skal blot leve op til samme serviceniveau som kommunale haller.«

I Sørbyhallen ser de på besparelserne med stor bekymring. Formand i Sørbyhallen, Lena Lund Pedersen, kalder hallen et »kraftcenter« i byen.

Men det kan yderligere besparelser ændre på.

- Færre penge betyder jo mindre service og dårligere standarder, for der vil ikke blive gjort så meget rent, og der vil ikke være samme kontakt med brugerne, fortæller Lena Lund Pedersen.

Og formanden mener ikke, at forvaltningen lytter til, hvad de selvejede haller har anført i deres høringssvar - ifølge Lena Lund Pedersen burde man revidere driftsgrundlaget. Hun fremhæver dog, at besparelserne er en politisk beslutning.

I marts blev det i kultur- og fritidsudvalget besluttet, at der skulle ske en samlet reduktion på 800.000 kroner til rengøring i de selvejende haller, således der ikke sker en skævvridning i forhold til de kommunale haller, der i 2015 skulle optimere deres rengøringsbudget.

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), har noteret sig, at budgetrammen og besparelserne vækker stor bekymring hos de selvejende haller.

- Det er noget, vi kigger på i udvalget, og vi vil gerne lægge op til en tæt dialog med hallerne. Det er Socialdemokratiets ønske, at vi får en analyse på området, så vi kan finde den optimale løsning, lyder det fra Jørgen Andersen.

Han anerkender, at hallerne er lokale omdrejningspunkter, og det godt kan virke paradoksalt, at man er med til at skære i foreningslivet, når man skærer på netop dette område.

- Jeg synes, det er selvmodsigende, at man gerne vil booste et lokalområde, men man faktisk gør det modsatte. I stedet for at give foreningslivet noget næring, bliver der forringet vilkår, fortæller formand Jørgen Andersen.