Se billedserie Hele to gravemaskiner var tirsdag i gang med at fylder hullet op med et stort betonfundament, hvortil der er brugt 3,5 ton armeringsstål. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Selv ikke i en orkan letter mågen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Selv ikke i en orkan letter mågen

Det nye McDonald´s-skilt ventes at lyse fra onsdag aften. Sat op af Danmarks største skiltefirma. Andre skilte på pylonen er der foreløbig intet nyt om.

Slagelse - 15. september 2021 kl. 07:34 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Fra onsdag aften ventes burgerkæden McDonald´s velkendte logo »den gyldne måge« øverst på en 20 meter høj stålpylon at lyse gult for første gang over Korsør. Her blev en nybygget restaurant indviet i Korsør Erhvervspark den 7. januar.

Pylonen er placeret på den modsatte side af motorvejen i forhold til, hvor McDonald´s ligger, fordi erhvervsparken ifølge Vejdirektoratet er placeret i »åbent landskab«, hvor skiltepyloner ikke er tilladt.

Danmarks største Pylonen er konstrueret og sat op af Danmarks største skiltefabrik BN Skilte A/S i Randers.

- Det er vores første McDonald´s-skilt på pylon nogensinde, for vi forsyner først og fremmest butikskæder med skilte, når de åbner nye forretninger, siger Thomas Carstensen, der er projektchef i firmaet. Den 56-årige erfarne konstruktør kalder det mere et byggeprojekt end et skilteprojekt.

Solidt fundament Han fortæller, at pylonen er konstrueret og sat fast i et fundament, så den uden problemer kan klare sig i en middelvind på 27 m/s, ligesom heller ikke en orkan med vindhastighed over 32,6 m/s får mågen til at lette.

- Vi har gravet næsten seks meter ned. Pylonen er fastgjort i et betonfundament, der måler 5,5 x 3,5 x 1,5 meter, som er armeret med 3,5 ton stål, siger Thomas Carstensen. Han har tidligere boet 35 år i Skælskør, så han har nydt nærheden til den tidligere hjemegn.

Andre skilte Ifølge Thomas Carstensen er det McDonald´s, der skal sørge for udlejning af de andre skiltepladser på pylonen, hvor der er plads til tre skilte på hver 2 x 4 meter.

- Der kommer ikke andre skilte op lige med det samme, for jeg har ikke hørt noget fra Mcdonald´s, men blot ladet dem forstå, at det er en anden pris at få sat skilte op, når det ikke kan ske samtidig med, at vi sætter pylonen op, siger Thomas Carstensen.

Krav om andre Områdets lokalplan tillader ellers kun ni meter høje skilte, men politikerne i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget godkendte den 20 meter høje pylon på betingelse af, at den gøres tilgængelig for øvrige virksomheder i lokalplanområdet, så de kan leje sig ind og få plads.

Ifølge Sjællandskes oplysninger har en af de nærmeste naboer Dansk Outlet udtrykt stort ønske om at få et skilt op, der kan ses af de mange bilister på motorvejen.

Også for McDonald's er synlighed helt afgørende, da op mod 80 procent af omsætningen i restauranten kommer fra impulskøb fra forbipasserende.

Lys i åbningstiden Der vil ikke være lys i mågelogoet hele døgnet rundt. Det vil være tændt, når Mcdonald´s i Korsør har åbent mellem klokken 07.00 og 01.00. Lysfølere slukker det automatisk, når der er dagslys nok, ligesom restaurantens indehaver Claus Strand kan slukke for pylonen via sin mobiltelefon.