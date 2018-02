Knud Vincents, Venstres gruppeformand, raser over borgmester John Dyrby Paulsens (S) ageren. - Han pillede et punkt af min dagsorden, siger han. Foto: THOMAS OLSEN

Selv et punkt om udvikling af Slagelse skaber ballade

Slagelse - 03. februar 2018 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I tidligere borgmester Lis Triblers (S) tid var der fokus på udviklingen af Slagelses bymidte. Et projekt til 30 millioner kroner med titlen »Slagelse Ny By« skulle i 00'erne forvandle byens torve, men kun et fåtal af stederne nåede reelt at blive renoveret, inden kommuner blev lagt sammen, og pengene forduftede.

Samme fokus har der været senere. Også under Venstres Stén Knuths ledelse. Han lagde i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2016 ikke skjul på, at der skulle tilføres penge til byfornyelse, og faktisk gik han i sit sidste år som borgmester, i 2017, ud med visionen om at omdanne det eksisterende rådhus til hotel og flytte de kommunalt ansatte ud i Slagelses sydlige egn, hvor svømmehallen i dag har til huse.

Men hvad er status egentlig? Det ønsker Knud Vincents (V), såvel gruppe- som udvalgsformand for erhvervs- og turismeudvalget, nu et svar på.

Derfor har han qua sin formandspost ønsket et punkt på dagsordenen mandag, hvor ønsket om en status beskrives.

- Og jeg har faktisk siddet og lavet dagsordenen med forvaltningen, siger Knud Vincents, som dog blev noget forundret, da dagsordenen blev offentliggjort forleden.

- Punktet manglede pludselig, undrede det udvalgsformanden, som erfarer, at det er borgmester John Dyrby Paulsen (S), der har pillet punktet af, hvilket også er korrekt.

- Hvis jeg skal være meget direkte, så er det jo ikke et område, der ligger under erhverv og turisme. Det drejer sig om kommunale ejendomme, og det hører ikke til i Knuds udvalg, men mere i økonomiudvalget eller landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget, siger borgmesteren, der mener, at Knud Vincents ikke som sådan kan kræve punktet behandlet på sin dagsorden.

- Og så kan jeg ikke have, at udvalgsformænd går ud og tiltusker sig retten til at behandle andre udvalgs fagområder, lyder det fra borgmesteren, som i øvrigt henviser til, at Venstre kunne have fået svar allerede sidste år.

- Det er over et år siden, at vi drøftede planerne. Vi spurgte efter dem dengang, og det er dem, Knud Vincents gerne vil have frem nu. Hvorfor gjorde han ikke det sidste år, spørger borgmesteren retorisk.