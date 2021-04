Se billedserie Solceller er på vej ved Skælskør. Flere er tilbudt penge for at sluge de hundredvis af moduler, der er planlagt på i alt 64 hektar landbrugsjord.

Selskab kritiseres for »bestikkelse«: Hiver checkhæftet frem for at sikre stort solcelleanlæg

Planen om et storstilet solcelleanlæg, der forventes at dække 64 hektar mellem Tjæreby og Tystofte ved Skælskør, får både ros og ris. Mest det sidste. Fremgangsmåde falder flere for brystet.

Slagelse - 20. april 2021 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Et solcelleanlæg ved Skælskør mellem Tjæreby og Tystofte giver søvnløse nætter blandt flere beboere i området. Planen om solceller på et 64 hektar stort areal er ikke ligefrem, hvad de havde ønsket sig, om end anlægget ifølge COWI-rapport vil overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Samtidig vil der ifølge rapporten ikke være en »væsentlig påvirkning på offentlige servicefunktioner, erhvervsliv og ejendomsforhold.« Det er Better Energy, der sammen med lokale lodsejere vil opføre det jordbaserede solcelleanlæg, som vil kunne producere strøm svarende til forbruget i cirka 16.000 boliger. Omtrent 63.000 MWh om året.

