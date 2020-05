Tvisten i Slagelse betyder ikke, at TDC er helt færdige med at gå fibervejen.

Selskab fastholder fuld stop for fiber - men forsøger fortsat at kapre kunder

En konflikt mellem Fibia, TDC Net og Slagelse Kommune er endt med, at tusindvis af husstande i kommunen alligevel ikke får det nye fibernet, som teleselskabet har stillet dem i udsigt. Og dog. Der hvor TDC allerede har gravet, er Yousee nu klar med et godt tilbud.

Det skete, da TDC Net efter en månedlang strid om gravetilladelser og manglende aftale om fordeling af udgifter for entreprenørarbejdet sagde stop for yderligere udrulning i Slagelse og dermed skrottede de aftaler med et væld af kunder, der har ønsket en tilslutning.

Det var med løftede øjenbryn, at tusindvis af fremtidige TDC-kunder, der troede, de snart skulle fare ad fibervejen, i stedet for nylig blev mødt med beskeden: Vi stopper udrulningen i Slagelse.

