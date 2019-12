Seks manglende ord og klage over Sjællandske

Se billedserie Her er den oprindelige ytring fra den 3. oktober, som kostede Flemming Ehlert tillidsposterne i ældrerådet, fordi den udlægges som illoyal i forhold til rådets flertalsbeslutning om at sige nej til Korsør Hospice. Når Sjællandske først kan bringe den over to månefter efter, skyldes det, at ældrerådsformand Tonny Korndrup har vedhæftet den sin klage.

Ældrerådsformand Tonny Kondrup har som privatperson klaget over, at Sjællandske ikke oplyser sandheden i sagen om straf af ældrerådsmedlem Flemming Ehlert for ytring på Facebook.

Der manglede seks og ikke fire ord i det oprindelige opslag på Facebook fra ældrerådsmedlem Flemming Ehlert, der den 3. oktober udtrykte sin skuffelse over, at et flertal i ældrerådet sagde nej til hospiceplanere i Korsør. Et nej behandlet og besluttet på ældrerådets møde den 24. september.

De seks manglende ord var »Hvad er det for en holdning«, så den samlede ytring fra Flemming Ehlert hed:

»At et flertal i Slagelse Ældreråd er negativt indstillet over for Korsør Hospice, forstår jeg ikke. Hvad er det for en holdning? Jeg håber, og forventer, at byrådet har en anden holdning til dette gode projekt.«

Opslaget fik lov at stå fra 3. oktober uændret til dagen efter ældrerådsmødet den 29. oktober, hvor Flemming Ehlert fjernede de seks ord, efter på ældrerådsmødet under det lukkede punkt 16 med overskriften »Ældrerådsmedlemmers loyalitet overfor beslutninger« at være frataget alle sine tillidsposter. Hans ytring på Facebook blev af ældrerådet betragtet som værende illoyal over for flertalsbeslutningen om nej til Korsør Hospice.

Ældrerådsformand Tonny Korndrup har som privatperson klaget med påstand om, at Sjællandske ikke har ønsket at bringe sandheden.

Ved Sjællandskes første kontakt til Tonny Kondrup - ikke som privatperson men som ældrerådsformand - ønskede han slet ikke at kommentere straffesagen mod Flemming Ehlert for hans hospice-ytring med henvisning til, at der var tale om et lukket punkt.

Den 23. november ringede Sjællandske igen op til Tonny Korndrup, der særdeles vred afbrød samtalen efter beskyldninger om useriøs og usand journalistik, fordi der manglede seks ord i den ytring, som Sjællandske havde kopieret og bragt ord- ret fra Facebook.

Flemming Ehlert forklarede samme dag, at det var fire ord, han havde fjernet for næsten en måned siden - nemlig ordene »Jeg fatter det ikke«.

- Du fjernede seks og ikke fire ord fra dit opslag, hvorfor sagde du ikke det?

- Jeg huskede simpelthen forkert, da du ringede - det må du meget undskylde, men sagen har presset mig en del, siger Flemming Ehlert.

Når Sjællandske først i dag den 6. december kan bringe den oprindelige ytring skyldes det, at det først var med Tonny Korndrups klage, at der var adgang til opslaget. Han havde vedhæftet det som bilag til klagen, men har altså siden 3. oktober haft mulighed for at sende det til Sjællandske som dokumentation for, hvad angiveligt han og et flertal i ældrerådet tolker som en illoyal ytring, der derfor ikke er omfattet af de enkelte ældrerådsmedlemmers ytringsfrihed til at oplyse om deres egne holdninger.