Vanvidskørslen fandt sted her på Vestmotorvejen ved Vemmelev. Foto: Helge Wedel

Seks måneders fængsel for vanvidskørsel i stor brandert

Der er fokus på vanvidskørsel med hårde straffe. Det fik en 54-pårig mand fra Korsør at føle torsdag.

En 54-årig mand med bopæl i Korsørs nordlige bydel blev torsdag ved Retten i Næstved idømt seks måneders ubetinget fængsel og frakendt sit kørekort ubetinget i fem år for vanvidskørsel på Vestmotorvejen ved Vemmelev torsdag den 23. juli i år. Her endte det klokken 17.34 i en ulykke. Efter en undvigemanøvre, hvor en anden bil blev ramt, endte den 54-årige i autoværnet. Ingen personer kom til skade ved ulykken.

Manden ankede straffen, som han mente var for hård, til Landsretten.

Ifølge anklager Iben Grønbæk erkendte manden den livsfarlige kørsel, som blev udført i en Seat Ibizia personbil i hans fritid og ikke i forbindelse med et arbejde.

Den dømtes promille blev efterfølgende målt til hele 3,0, hvilket er så højt, at almindelige mennesker vil være tiltagende bevidstløse.

- Hvis Landsretten når frem til samme straf på seks måneders fængsel, så skal han afsone fire måneders fængsel, da han har siddet to måneder i varetægtsfængsel, siger Iben Grønbæk til Sjællandske. Hun mener ikke, at den 54-årige får sit kørekort tilbage, selv om han har anket dommen, fordi han har erkendt kørslen, der var særlig hensynsløs og forvoldte fare for de øvrige trafikanters liv eller førlighed.