Se billedserie Kystartilleristen Henrik Falch godt i gang med at fortælle publikum om Stigsnæs Kystbatteri. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Seks heftige knald på en rolig lørdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks heftige knald på en rolig lørdag

Slagelse - 26. juli 2020 kl. 15:53 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På behørig afstand men alligevel med et ønske om at fange braget på mobilen så tæt på som mulig, stod næsten alle fremmødte lørdag eftermiddag klar på voldene ved Stigsnæs Kystbatteri med deres telefoner hævet i forsøget på at trykke på udløserknappen i det helt rigtige øjeblik.

Resten valgte i stedet at prioritere en finger i hvert øre.

Og hvor mange, der havde held til at fange de 700 gram sortkrudt i hver kanon forvandle sig til et øredøvende brag og hvid røg på den himmelblå baggrund i det perfekte sommerfoto, er svært at sige, men at alle kunne høre de i alt seks brag runge i skovens dybe midlertidigt afbrudte ro er til gengæld helt sikkert.

For lidt over et år siden på grundlovsdag i 2019 blev Stigsnæs Kystbatteri indviet efter længere tids tilløb af en ihærdig og frivilligt baseret arbejdsgruppe, der hver især har bidraget med hver deres individuelle kompetencer inden for genetablering af et kystbatteri, der blev bygget i 1808 som forsvar mod fjenderne under Englandskrigen i 1808-14.

Buskads er blevet fjernet, mandskabsrum genopbygget, kanonløb renoveret, raperter skabt til lejligheden, tidstro uniformer syet, penge skaffet til huse og meget meget mere, og med et batteri næsten løbet over ende af mennesker foregik indvielse med prompt, pragt og brag den 5. juni 2019.

Lørdag var i omegnen af et par hundrede mennesker mødt op på Stigsnæs Kystbatteri for at høre eller genhøre et historisk ekko fra fortiden, og mellem de to affyringer gange tre, blev der fortalt levende om årsag, sammenhæng og virkning af journalist Henrik Falch, som er en del af arbejdsgruppen bag kystbatteriet.

Meget passende var han klædt i uniform anno 1807 med både sabel og fjer i hatten på linje med de andre kystartillerister, der deltog denne dag.

Siden indvielsen er der blevet sat informationstavler op ved indgangen til Stigsnæs Kysbatteri, der i både ord og billeder beskriver hvad, hvor og hvornår. Og samtidig er der blevet sat en stor informationstavle op ved Stigsnæs Havn, som er synlig for alle, der ankommer til havnen og som derfor bliver gjort venligt opmærksom på, at der er noget spændende i vente for enden af skovstien gennem Ørnehoved Skov.

Kanonjolle i venteBatteriet er åbent for besøg for alle hvornår som helst, men næste gang, der er mulighed for at mærke trykket i maven, når kanonerne en efter en bliver affyret bliver lørdag den 12. september, hvor der er udsigt til, at kanonjollen Corsør fra Korsør vil »deltage i krigen på Stigsnæs«.

Fremover er det Stigsnæs Kystbatteris Venneforening, som vil sørge for vedligehold af batteriet og gerne ved hjælp af så mange venner som muligt.

Medlemsskab er muligt via mailadressen venneforening@kystbatteriet.dk, samt telefon 31 85 42 72.

Eller læs mere om både kystbatteri samt venneforening på www.stigsnæskystbatteri.dk/venneforening.