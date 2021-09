Se billedserie Malthe Schwartz med sit knap to kilo store græskar. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Seks-årig vil dyrke det største græskar

Malthe på seks år har haft travlt med at dyrke græskar de seneste mange måneder. Han går efter at vinde, når vinderen i Den Store Græskarkonkurrence i forbindelse med Skælskør Græskarfestival skal kåres mandag en 18. oktober.

Slagelse - 28. september 2021 kl. 12:03 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Det var hos bageren på Nytorv, at Malthe på seks år tilbage i maj fik en pose med to græskarfrø. Frøene har siden ved hjælp af blot tre ingredienser: Jord, vand og gødning forvandlet sig til to flotte store græskar, der lige nu ligger på hver sin lille bunke beskyttende halm i Malthes have på Parkvej i Skælskør.

For at vinde - Jeg gør det selvfølgelig for at vinde, siger Malthe Schwartz. Han sidder i sofaen sammen med sin mor, Anne Mette Schwartz, og de to katte Alma og Alba følger nøje med fra hver deres bastion i stuen.

- Jeg har vandet dem hver dag, og jeg tager det største af dem med til konkurrencen, siger Malthe.

Med sine seks år - syv den 30. oktober - er han med stor sandsynlighed en af de yngste - hvis ikke den yngste deltager - når Skælskør Græskarfestival er vært ved Den Store Græskarkonkurrence mandag den 18. oktober. Men selv om man er lille, kan ambitionerne jo godt være store.

For at motivere så mange til at deltage som muligt, delte festivalen i foråret tusind poser ud med hver to græskarfrø, og det var netop sådan en pose Malthe gik til bageren på Nytorv for at hente.

- Han kunne ikke komme hurtigt nok afsted. Han elsker at vinde, siger Anne Mette Schwartz. Hun er mor til Malthe, og således forsynet med frø og i første omgang en lille urtepotte og lidt jord, gik starten på den overdækkede altan på Parkvej.

Lang ventetid - Han var ret utålmodig i begyndelsen, og han syntes, at de var længe om at komme op, fortæller Anne Mette Schwartz, og selv om græskar vokser sig store hurtigere end det meste, måtte Malthe væbne sig med tålmodighed.

- Jeg kan godt lide halloween. Det er tæt på min fødselsdag, og så er det hyggeligt men også lidt skræmmende. Jeg plejer at pynte lidt meget op i stuen og i haven, fortæller Malthe, der når han ikke dyrker græskar går i 1. klasse på Eggeslevmagle Skole. Flere af kammeraterne har da også været med hjemme for at se de to frø vokse sig til store orange bær.

Erfaren gartner - Jeg har også haft dyrket farvede gulerødder, kartofler, salat og ærter, men det er første gang, at jeg har græskar, siger Malthe, der hurtigt er oppe på trampolinen i haven, da han skal vise de to græskar frem for fotografen.

Bladene på stænglerne er forsvundet i den kølige efterårsblæst, men de to græskar hænger stadig godt fast i de lange tynde stængler, der hver ender i jorden i plantesækken.

- Jeg skærer nok et ansigt ud af det mindste, lyder det fra Malthe, mens hans mor nænsomt forsøger at få vejet det største af de to græskar.

- Jeg vil også helst vinde i Fortnite. Malthe må ned på knæ i det våde græs for forsigtigt at løfte det nu vejede 1,734 kilo tunge græskar op i hænderne.

- Naaj, det tror jeg ikke, de kan, lyder det skeptisk fra Malthe, da fotografen fortæller, at han har taget billeder af græskar så store som Malthe selv.

Utrolig forvandling Uanset om Malthe vinder Den Store Græskarkonkurrence eller ej, så har han haft fornøjelsen af at se, de små frøs utrolige forvandling.

- Han er virkelig gået op i det, lyder det fra Malthes mor, der undervejs også har fået gode græskar-råd fra en af naboerne.

Dommerkomitéen i Den Store Græskarkonkurrence består af eksperter fra Danmarks største græskarproducent, Thorsbjerggaard, som vil bedømme de græskar, der bliver indleveret. Der er flotte præmier til 1., 2. og 3. pladsen, som består af en pengepræmie og lokal kunst. Konkurrencen finder sted på Havnepladsen fra klokken 12-13.

Græskarfestivalen byder på mange andre arrangementer for både store og små, og det fulde program kan ses på www.graeskarfestival.dk