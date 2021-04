En kutter fra Marinehjemmeværnet og en af forsvarets redningshelikoptere assisterede fredag aften en sejler, der havde fået et ildebefindende.

Sejler fik ildebefindende midt i Storebælt: Hentet af redningshelikopter

En redningshelikopter fra forsvaret og en af marinehjemmeværnets både kom fredag en sejler til undsætning i Storebælt.

To mænd var ude at sejle, da den ene fik et ildebefindende.

- Der blev slået alarm via 112, oplyser Ole Hald, vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Meldingen om manden, der var blevet dårlig, gik også til forsvarets Joint Rescue Coordination Centre - det som tidligere hed Søværnets Operative Kommando.