Sejlende cykelsti splitter byråd

Snævert flertal afviste, at borgmesteren måtte sende et brev til transportministeren. Besynderligt mente Villum Christensen (LA), mens løsgænger Helle Blak savnede byrådets opbakning til en fremragende idé om en cykelfærge og ildsjælene i Korsør Erhvervsforening. SF advarede om for mange kreative ideer. Erhvervsformand er meget skuffet.

Slagelse - 02. juni 2021

Forslaget fra Korsør Erhvervsforening om en eldreven færgerute til cykler mellem Korsør og Nyborg for at øge cykelturisme og liv i det centrale Korsør fik af flere byrådsmedlemmer ros for at være gennemarbejdet, men et snævert flertal afviste alligevel, at borgmester John Dyrby Paulsen (S) på kommunens vegne måtte skrive til transportministeren med det mål, at få penge til cykelfærgen fra den 550 mio. kroner store pulje, der er sat af til cykelinfrastrukturen i Danmark.

- Det er da besynderligt, hvis byrådet afviser, at borgmesteren må sende et lille bitte brev til transportministeren om en gennemarbejdet idé fra Korsør Erhvervsforening, som vil øge aktiviteterne i det centrale Korsør, sagde Villum Christensen.

Fabelagtig fantastisk Løsgænger Helle Blak kaldte cykelfærge-ruten for en fabelagtig fantastisk idé.

- Det mindste, vi kan gøre, er da, at vi bakker op om ildsjælene i Korsør Erhvervsforening. Det hører ingen steder hjemme, hvis vi ikke giver forslaget en chance, sagde Helle Blak.

Hængepartier Byrådets nyeste løsgænger - den af egne tidligere partikolleger forviste socialdemokrat Steen Olsen tog også ordet.

- En cykelfærge hører ikke til en kommunes kerneopgave. Vi har allerede nok at tage fat på og mangel på ressourcer, så vi skal ikke bruge kræfter på en cykelfærge. Jeg stemmer imod, sagde Steen Olsen.

Hertil replicerede John Dyrby Paulsen, at han altså selv ville skrive brevet, hvorfor det ikke ville belaste forvaltningen.

Parti splittet Cykelfærgen splittede ikke bare byrådet i to næsten lige store dele. Også Dansk Folkeparti var splittet. Søren Lund Hansen og Palle Kristiansen undlod at stemme, mens Henrik Brodersen stemte imod, at lade borgmesteren skrive et brev.

- Du kan da tale med transportministeren, som du jo kender så godt, sagde Henrik Brodersen henvendt til borgmesteren. Brodersen mente, at det var at svine med skatteborgernes penge med en cykelfærge.

- Vi får mere for pengene ved at bruge dem på asfalt og cykelstier. Lad eventuel en bus med cykeltrailer prøve ideen af med cykler. Den kan hurtig indstilles igen. En effektiv færgerute vil kræve mindst fire færger til cirka 50 mio. kr. stykket, sagde Henrik Brodersen.

Også den radikale Troels Brandt pegede på forsøg med cykeltrailer.

- Vi skal ikke have flere færger til Korsør, hvor vi allerede har en, der koster os penge, sagde Troels Brandt.

Næppe kernevælger Enhedslistens Thomas Clausen fandt cykelfærgeideen god, selv om han også noterede, at formand for Korsør Erhvervsforening Jacob Stryhn nok ikke var en af Enhedslistens kernevælgere.

- Der var nok grinet, hvis Enhedslisten havde foreslået en cykelfærge. Det handler jo ikke kun om cykler, men også om at udvikle og give liv til det centrale Korsør med færgen, sagde Thomas Clausen.

For mange ideer SF s Jørgen Grüner advarede om for mange kreative ideer.

- Kreative ideer er der nok af, men vi behøver ikke gribe dem alle. Cykelfærgen ender med en driftsudgift for kommunen. I stedet skal vi holde fokus på kernevelfærd, sagde Jørgen Grüner.

Lis Tribler (S) fandt ideen god.

- En færge vil give meget til turismen i Korsør. Det er en god idé, hvis det er staten, der betaler, sagde Lis Tribler.

Afstemningen Den sejlende cykelsti udløste altså en stor debat. Borgmesterens ændringsforslag om at få byrådets opbakning til at skrive et brev til transportministeren kom til afstemning.

For stemte 14 i skikkelse af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Helle Blak. Imod stemte 15 i skikkelse af Venstre, SF, Radikale Venstre, Henrik Brodersen (DF), og løsgængerne Steen Olsen og Ann Sibbern. Dansk Folkepartis Søren Lund Hansen og Palle Kristiansen undlod at stemme.

Mail til nej-sigerne Formand for Korsør Erhvervsforening Jacob Stryhn er meget skuffet over, at et snævert byrådsflertal afviser projektforslaget om en cykelfærge, som det har kostet foreningen knap 100.0000 kroner at få udarbejdet.

- Jeg har skrevet en mail til nej-sigerne i byrådet, hvor jeg beder dem fortælle, hvilke planer der så er for at få udviklet Korsør. For der må jo være nogen, når de siger nej til at bakke op om, at bringe cykelfærgeideen videre til transportministeren og Christiansborg med det mål, at en sejlende cykelsti over Storebælt blev en del af cykelinfrastrukturen i Danmark siger Jacob Stryhn.

Han mener, at erhvervsforeningens henvendelse til Christianborg nu vil være svækket, når et byrådsflertal er bedre til at se begrænsninger end muligheder.

- Måske vil vi søge at sælge det gennemarbejdede projektforslag til andre kommuner, hvor en cykelfærge kunne øge turisme og udviklingen i havnebyer, siger Jacob Stryhn.