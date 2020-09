16-årige Kenni Andersen fra Slagelse demonstrerer her en perfekt baglæns salto - godt hjulpet af den opsatte rampe.

Seje skatere og robuste ramper

Omkring 100 unge deltog lørdag i »Gadeidrættens Dag« på Solens Plads i Korsør. Over hele landet var der 32 lignende arrangementer.

Mange unge sidder i dag klistret foran computerskærmen, når de har fri. Andre går til fodbold, gymnastik eller noget helt tredje - og så er der en gruppe, som ikke rigtig passer ind i nogle af de »etablerede kasser«. Mange af dem var at finde på Solen Plads i lørdags.

- Gadeidræt henvender sig jo netop til de unge, som ikke rigtig kan indordne sig under den mere strukturerede breddeidræt og ikke bryder sig om fastlagte træningstidspunkter. Gadeidræt er en fantastisk sport og miljø, som kan dyrkes stort set alle steder og med meget få redskaber, siger Thomas Zielinski.

Han er formand for Korsør Skatepark og initiativtager til Gadeidrættens Dag i Korsør.

Begrebet »gadeidræt« dækker i virkeligheden over mange forskellige sportsgrene: Streetbasket, streetfodbold og parkour - men på Solens Plads lørdag var det mest unge med skateboards og løbehjul, som dominerede gadebilledet.

- Et godt løbehjul koster omkring 4-5000 kroner, fortæller 16-årige Kenni Andersen fra Slagelse.

Det skal være stabilt og fleksibelt, og det skal kunne holde til at få mange »tæsk«.

Kenni demonstrerer, hvad man kan lave med et løbehjul, når man som ham har trænet i fire år.

Hans kammerat, 14-årige Malte fra Korsør, viser også et par tricks. Måske ikke lige så »vovet« som Kenni, men han har også kun trænet i to år.

Det er tydeligt, at de to hygger sig med deres sport - og sætter en ære i at blive bedre og bedre.