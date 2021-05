Kamille Sommer fra Slagelse var på udebane, da sønnen, 20-årige Sebastian Dybbøl Sommer, tog hende med på job i forbindelse med kampagnen »Job i Transport«. Nu er de gået viralt og får skulderklap for at vise, at jobbet som lastbilchauffør ikke bare »er lige ud ad landevejen«. Foto: Anders Ole Olsen

Sebastian tog sin mor med på arbejde - så gik video viralt

20-årige Sebastian Dybbøl Sommer fra Slagelse vil inspirere flere unge til at blive lastbilchauffør. Sammen med sin mor er han derfor nu gået viralt med en kampagnefilm, der viser, at jobbet slet ikke er så nemt, som det måske lyder.

Slagelse - 12. maj 2021

- Se! Det er her, du får et chok.

Sebastian Dybbøl Sommer stikker den ene finger ind i siden på sin mor Kamille, der står tæt ved hans side hjemme i stuen i Slots Bjergby cirka seks kilometer sydvest for Slagelse. De griner begge to. For i fjernsynet afspilles en video, hvor de i stedet står i en lagerhal i Slagelse Transportcenter, hvor store maskiner og uvante lyde fylder rummet.

20-årige Sebastian Dybbøl Sommer er her på hjemmebane - hvilket er modsat mor Kamille, som han skal lære op og vise, at jobbet som lastbilchauffør ikke bare »er lige ud ad landevejen«. Og det til stor underholdning for flere end blot de to.

Videoen, der er en del af kampagnen »Job i Transport«, der har til formål at forbedre transportbranchens image, er nemlig blevet set flere end 440.000 gange og har fået over 2.400 kommentarer, siden den blev delt på Facebook.

Noget, der kommer bag på - men også glæder - kampagnevideoens hovedpersoner.

For få unge i branchen - Jeg havde ikke troet, at så mange ville se den. Måske, hvis den blev vist i bedste sendetid i fjernsynet. Men det her er jo »bare« et opslag på Facebook, konstaterer Kamille Sommer, der blev lokket med på idéen om at deltage af sin søn.

Både Sebastian Dybbøl Sommer og Kamille Sommer ønsker nemlig at vise andre af landets unge - og deres forældre - at det faktisk slet ikke er så tosset med en chaufføruddannelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Jeg tror, at der er nogen, der slet ikke ved, at det er en uddannelse. Mange tror, det bare er at tage et kørekort. Men det tager jo 3,5 år at blive lastbilchauffør, siger Kamille Sommer og ser hen på sønnen Sebastian, der netop har fået sit svendebrev.

Det i sig selv gør ham til noget særligt. For selv om det i løbet af de seneste år er lykkedes at få flere unge ind i branchen, er hver anden chauffør i dag stadig over 50 år. Og næsten hver femte er over 60. Det betyder, at et stort antal chauffører altså vil forlade branchen for at gå på pension inden for de kommende fem til 10 år.

En fællesskabsfølelse Bag kampagnen »Job i Transport«, der blev lanceret i 2015, står således flere aktører fra branchen. Herunder 3F Transport og brancheorganisationerne ATL (Dansk Industri) og DTL-A (Dansk Erhverv). Og netop i år har kampagnen et særligt fokus på at tiltrække flere unge og vise dem og deres forældre - som Kamille Sommer -, hvad branchen kan.

Sebastian Dybbøl Sommer er i hvert fald slet ikke i tvivl: At være lastbilchauffør er det fedeste, han overhovedet kan forestille sig. Artiklen fortsætter efter billederne...

- Jeg kan ikke beskrive det. Det giver mig bare en eller anden form for adrenalin i kroppen, når jeg er ude at køre. Jeg nyder det. Jeg slapper af. Og jeg hviler bare i mig selv, du ved? Og samtidig er der en eller anden speciel fællesskabsfølelse i chaufførbranchen. Alle kan hilse på alle, forklarer den unge lastbilchauffør.

Positiv respons Med andre ord er Sebastian Dybbøl Sommers begejstring ikke til at skyde igennem. Og siden han og mor Kamille deltog i kampagnen, er de positive kommentarer da også strømmet ind.

- Flot video - og dejligt at se, at »Trucker Mom« anerkender, at hun har en dygtig søn, skriver en Facebookbruger blandt andet med henvisning til, at Kamille Sommer i videoen bliver foræret et skilt med netop teksten »Trucker Mom«, før hun selv forsøger at manøvrere den store lastbil rundt.

Tilbage hjemme i Slots Bjergby er det dog i dag kun Sebastian Dybbøl Sommer, der ifører sig den gule chaufførjakke. Men skiltet »Trucker Mom« har fået en fast plads i førerhuset, så mor Kamille på den måde nu altid er med ude at køre.

- Når jeg kører, er der nogle af de andre (lastbilchauffører, red.), der blinker til mig. Det er sådan en ting, vi gør. Men jeg tror, at i hvert fald nogle af dem gør det, fordi de har set videoen, siger Sebastian Dybbøl Sommer, der - samstemmende med sin mor - kan konstatere at være nået ud med budskabet: Det er sejt at være chauffør. Se videoen med Sebastian og mor Kamille her: