Se billedserie Omkring 50 deltog i Danmarks Korteste Broopløb, der ikke måtte hedde »broløb«. Foto: Arne Svendsen

Se video og billeder: Skælskør smagte fint på solrig lørdag

Slagelse - 10. juni 2018 kl. 15:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sol over Skælskør kaldte en af deltagerne de lækre smagsprøver med røget sild, der blev serveret for et talstærkt publikum ved arrangementet »Smagen af Skælskør« i Det Røde Pakhus lørdag.

Det var kun en af flere lækkerier, der var på plads. Sjællandskes udsendte vovede sig også ud i at smage på tang med lakridssmag, serveret af Claus Falconi på vegne af Omø Tang, og det kunne bestemt anbefales.

Claus Falconi, der er halv italiener, kunne da også fortælle, at der er ved at komme godt gang i salget til flere lande.

Smagen af Skælskør var dog ikke det eneste arrangement på en travl lørdag i solrige Skælskør.

Omkring 50 løbere, heraf en del børn, stillede til start i det seks kilometer løb, der havde fået titlen Danmarks korteste »broopløb«.

- Vi undlader at kalde det Danmarks korteste »broløb«, for det kalder de et løb i Karrebæksminde, og vi vil ikke lægge os ud med dem, forklarede Henrik Tengberg fra Sparekassen Sjælland, der arrangerede løbet sammen med Skælskør Løbeklub.

Ruten gik blandt andet gennem Algade, hvor der dog var tæt på at opstå problemer.

Ude ved noret stod repræsentanter for Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne også klar til at introducere interesserede til dykningens glæder.

Det fristede Mark og Bjarke Bokær, far og søn fra Skælskør, som lærte at få hovedet under vand og trække vejret via en iltflaske af Jan Gregersen og Flemming Jensen fra dykkerklubben.