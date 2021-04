Sjællandske kan nu via aktindsigt offentliggøre resultaterne af vand- og bundprøver efter PFOS fra Korsør Nor, der hele vejen rundt er forsynet med disse advarselsskilte. Styrelsen for Patientsikkerhed skal afgøre, om de skal blive stående. Skiltet her står ved svømmehallen, der er det ene af tre steder med PFOS i vandet. Foto: Helge Wedel

Se resultatet: Så meget PFOS-gift er målt i badevand og i Korsør Nor

De første resultater fra målinger fra Korsørs strande og vand og bund i Korsør Nor skulle ikke have været offentliggjort endnu, men Sjællandske søgte og fik aktindsigt.

Tre steder er der målt PFOS i norets vand. Intet PFOS i vandet ved badestrande. Sandbunden ud for giftgrøften en forurenet med PFOS. Styrelsen for Patientsikkerhed afgør, hvad der skal ske, og om nogle af advarselsskiltene om ikke at røre ved vandet skal pilles ned.

