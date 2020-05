Via aktindsigt kan Sjællandske nu offentliggøre både forlig og deltaljer om tvangsnedrivningen af størstedelen af Nyelandsgaard, der viser sig at været sket i strid med loven, da gårdens længer ikke udgjorde nogen fare for naboer eller omgivelser, hvilket ejeren Sten Stjerne Hansen hele tiden har sagt. Her er han fotograferet få dage før, bygningerne bag ham blev revet ned i juli 2018. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Artiklen: Se forliget der koster skatteyderne over to mio. kr.

Sjællandske kan nu offentliggøre alle detaljer i tvangsnedrivningssagen, hvor ejeren af Nyelandsgaard i centrum af Korsør Sten Stjerne Hansen stævnede kommunen for at undgå nedrivning. Men den blev alligevel gennemført. Og på et ulovligt grundlag. Sten Stjerne Hansen har med forliget afskrevet sig mulighed for yderligere erstatning, men han har tilbudt kommunen at købe jorden, hvor de nedrevne bygninger lå.

Byrådspolitikerne har, som allerede afsløret i Sjællandske, på et lukket byrådsmøde den 25. maj godkendt et fortroligt forlig med ejeren af Nyelandsgaard i Algade 75-årige Sten Stjerne Hansen, der i sommeren 2018 fik tvangsnedrevet det meste af sin ejendom. Forliget (se forligsteksten nederst) betyder, at skatteyderne kommer til at betale op imod 2,5 mio. kr. for tvangsnedrivningen, renter og sagsomkostninger. Hertil et ukendt beløb til konsulenter og advokater.

