Se det søde billede: Simone Egeriis har født

Den lokale, grandprix-kendte sangerinde Simone Egeriis har født sit andet barn, det oplyser hun selv på sin Instagramprofil

- Søndag d. 19/7-20 kom den her lille fyr til verden. Tiden er siden blevet brugt på at lære hinanden at kende, og at nyde hvert et sekund med min lille familie, det skønne sommervejr og roen herhjemme.

Simone Egeriis har i forvejen datteren Enya sammen med ægtemanden Ali Sahin.