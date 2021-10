Se billedserie Oberst Jørn Christensen (til venstre) blev torsdag indviet som ny regimentschef. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billederne fra paraden: Garderhusarerne har fået en ny chef

Oberst Jørn Christensen overtager posten fra sin forgænger, Jens Ole Rossen-Jørgensen, som chef for Gardehusarregimentet. Det blev markeret torsdag med en chefskifteparade.

Slagelse - 01. oktober 2021 kl. 13:28 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

I fem år har oberst og kammerherre Jens Ole Rossen-Jørgensen været chef for Gardehusarregimentet, men fra den 1. oktober skifter han over som chef for Hendes Majestæt Dronnings adjudantstab - der er bindeledet mellem kongehuset og forsvarsministeriets område.

Derfor blev der torsdag afholdt chefskifteparade. Her blev kommandoen overdraget til oberst Jørn Christensen, som blev indsat som ny chef for regimentet.

- Jeg er født og opvokset i regimentet, så at sige, så det er en helt særlig post, man er sat til at bestride. Glæde og stolthed, tror jeg, er det, der fylder umiddelbart, lød det fra den nye regimentschef efter paraden, der foregik i efterårsblæst ved mindeanlægget ved Gardehuskasernen.

Her var alle tilknyttede regimenter til kasernen til stede. Derudover var forskellige chefer fra andre regimenter i landet, chefen for hærkommandoen og familiemedlemmer inviteret til at overvære paraden.

En løbende udvikling Den afgående regimentschef, Jens Ole Rossen-Jørgensen, inspicerede regimenterne, efter hestekardronen var redet ind ved paraden. Musikkorpset spillede for ad flere omgange, og den afgående regimentschef holdte en afskedstale.

Han italesatte, at det er sørgeligt at forlade regimentet, men at han er glad for den udvikling, der er sket i de seneste år.

- Der er sket meget hos regimentet de seneste fem år. Fra at stå med det ene ben i graven, er regimentets opgaver blevet væsentligt forøget.

Alligevel kom den afgående regimentschef ind på, at der stadig er udfordringer, der skal løses i fremtiden. Dét er den nye chef, Jørn Christensen, enig i.

- Vi skal hele tiden rekruttere nye soldater og sørge for, at der er et "inflow," så vi sikrer, det er veluddannede og komplette enheder. Ja, der er udfordringer, men der er også rigtig meget, de går i den rigtige retning, og hvor man ser mod fremtiden med optimisme, sagde han efter paraden til Sjællandske.

Ny kommandant Chefen for hærkommandoen, Gunner Arpe Nielsen holdt tale for den afgående regimentschef, hvor han takkede for oberstens store arbejde for regimentet.

Hærchefen bidrog også til indvielsen af den nye, Jørn Christensen. Desværre var der tekniske problemer, og derfor var en stor del af talen ikke mulig at høre for andre end de soldater, der stod tættest på.

Inden indvielsen af den nye regimentschef lagde den afgående chef en krans for at mindes de faldne soldater, og der blev holdt et minus stilhed.

Da det blev tid til Jørn Christensens indvielse som ny hærchef, skete det, på grund af tekniske problemer for slukkede mikrofoner, men de fremmødte kunne alligevel tydeligt høre hans råb til regimentet.

- Jeg har kommando! Lød det.

Efter indvielsen, der begyndte med militærisk præcision klokken 10 og sluttede cirka 30 minutter efter, var der reception for den afgående regimentschef. Her var blandt andet chefer for de forskellige enheder og familiemedlemmer inviteret. Her fortæller den nye regimentschef, at han forventede at overrække en gave til obersten, som han afløser.

Født og opvokset i regimentet Oberst Jørn Christensen kommer fra en stilling som chef for Hjemmeværnskommandoens Planlægningsdivison, og han har tidligere været bataljonschef for Gardehusarregimentets I Panserinfanteribataljon.

- Der er ingen tvivl om, at i og med, jeg har haft alle funktioner, man kan have, oppe i graderne i regimentet, har jeg et indgående kendskab. Jeg har også været med til at rykke fra Næstved til Slagelse. Som det også blev sagt der ude, har jeg også haft en række andre funktioner i forsvaret, som jeg kan drage nytte af i forhold til at videreudvikle regimentet og styrke den position, vi har i dag, lød det fra obersten efter paraden.

Kasernen huser størstedelen af Garderhusarregimentet: Hestekadronen, 2. brigades hovedkvarter og løjtnantsuddannelsen samt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Slagelse.

Regimentet rykkede til kasernen i 2001, og i 2003 rykkede også hestekadronen til. Der uddannes både værnepligtige og professionelle soldater ved Garderhusarregimentet.