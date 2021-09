Se billedserie Der var mødt mange mennesker op til den officielle åbning af campus, og samtidig havde de studerende fuld gang i introforløb sideløbende i bygningen. Foto: Anders Ole Olsen

Se billederne fra indvielsen: Det nye campus er officielt åbent

Selvom det nye Absalon campus egentlig blev taget i brug i foråret, blev det officielt indviet fredag. Det skete med taler og rød løber fra blandt andet rektor Camilla Wang og borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Slagelse - 03. september 2021 kl. 17:57 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Det nye Absalon campus blev fredag officielt indviet. Det skete med rød løber, tapas, fællessang og adskillige taler.

Bygningen blev egentlig taget i brug i april tidligere på året, men på grund af coronapandemien blev den officielle åbning udskudt. Derfor fortæller rektor Camilla Wang også, at det først er nu, skolen er taget fuldt i brug og er blevet fyldt med studerende.

Rektor Camilla Wang var første taler til indvielsen

- Sådan en bygning kommer jo først til sin ret, når det er fyldt med studerende, sagde hun.

Det nye campus har samlet fire uddannelser under ét tag: Pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og sundheds- og ernæringsbachelorer. Desuden er både ledelsen og adskillige medlemmer af personalet rykket til det nye campus, og de får derfor deres hverdag i Slagelse fremover.

- Det er vigtigt at tænke campus ind som en del af i Slagelse by, lød det fra Camilla Wang.

»Sig det til os« Borgmester John Dyrby Paulsen (S) var tredje person ved mikrofonen i forbindelse med indvielsen, og begge rektorens pointer blev understøttet af borgmesterens tale.

- Det er dem, der er i bygningen, der giver den liv, sagde han.

Desuden kom borgmesteren med en klar opfordring til de studerende og medarbejderne, der i fremtiden får deres daglige gang i Slagelse:

- Hvis der er noget, de studerende gerne vil have i byen - sig det til os! Vi er her i virkeligheden for jer.

Ledelse rykket til Slagelse I alt huser det nye campus omkring 250 medarbejdere og 2.000 studerende.

Førhen var ledelse og flere administrative medarbejdere placeret i Sorø, og rektor Camilla Wang fortæller, at hun har glædet sig til, at medarbejdere og ledelse får lov til at mænge sig mere med de studerende.

- Jeg har personligt glædet mig enormt meget til at få en arbejdshverdag her mellem de studerende. At se dem, opleve dem og mærke dem, siger hun.

Desuden fortæller rektoren, at selvom ledelsen ikke bør være lettere at råbe op, bare fordi de sidder i samme bygning som de studerende, forstår hun godt, hvis det fra de studerendes side føles mere gensemsigteligt, at de deler deres hverdag sammen i højere grad end før.

En masse muligheder Den sidste taler ved indvielsen var 5. semesterstuderende Matias Holskou fra uddannelsen sundhed og ernæring. Han er derfor en af de studerende, der er rykket fra Sorø til Slagelse som en del af åbningen af det nye campus.

- Vi har gået og passet os selv i Sorø, så vi har misset en hel masse fagligt og socialt, sagde han.

- Det kan det her campus i den grad gøre op for, fordi vi alle sammen er samlet her. Det her campus kan give en masse både faglige og sociale muligheder.

Efter talerne, der også inkluderede arkitekten Søren Marxen, projektchef for C. C. Contractor, Claus Minds, bestyrelsesformand Jens Stenbæk og fællessang af højskolesangen Livstræet, blev der budt på tapas og rundvisninger i bygningen for de interesserede.

Indvielsen foregik i kantinen, men udover enkelte tilfælde var de fleste studerende på campus fredag eftermiddag sandsynligvis i gang med en fredagsbar og introduktionsforløb.