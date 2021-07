Se billedserie Outlandish lod sig ikke påvirke af, at der ikke var så mange tilhørere. De var bare glade for at være ude at spille på en stor scene igen - og det smittede. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne fra første stadionkoncert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne fra første stadionkoncert

Slagelse - 03. juli 2021 kl. 09:44 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Det var et sparsomt men udsøgt publikum, der fredag sidst på eftermiddagen var med til at sætte den musikalske del af Slagelse Festuge i gang. For første gang med koncerter på stadion i stedet for på Nytorv, hvor det, da beslutningen skulle tages, så ud til at blive for omstændeligt at overholde corona-restriktionerne.

Det var bandet Outlandish, der lagde for, efter at festuge-formand Jens Vadmand havde budt velkommen til, hvad der på det tidspunkt tegnede til at blive et »lille, sluttet selskab«.

Når publikum var udsøgt, hænger det sammen med, at folk, godt hjulpet på vej af positive vibrationer fra Outlandish, var helt klar til at være med på de vuggende rytmer, som dog skulle indtages siddende på tribunen.

Og at koncerterne fandt sted på et fodboldstadion, var slet ikke et minus for alle:

- Det er spændende. Vi er bare glade for, at det kan lade sig gøre, sagde Christina Olsen, mens veninden Camilla Wagner var endnu mere positiv:

- Det er faktisk en skidegod idé at holde det herude. Også fremadrettet. Her er mere koncertstemning, sagde hun.

Kort inde i den første koncert begyndte det at regne, og så kunne størstedelen af publikum også sætte pris på at sidde i tørvejr, mens dem på de yderste pladser krøb i ly under paraplyer.

Fredag stod det klart, at koncerterne ikke ville blive udsolgt, selv om der kun må være 1000 tilhørere på tribunen, hvor der kan være 3.500 på Nytorv.

Om arrangørerne alligevel tyr til Camilla Wagners forslag og permanent flytter festuge-musikken til stadion, er ikke afklaret.

- Mange ting er nemmere her. Vi skal for eksempel ikke bruge to dage på at trække rør til lokummerne, konstaterede Helle S. Madsen fra Business Slagelse, mens Jens Vadman på den anden side nævnte, at noget af charmen fra Nytorv mangler på Harboe Arena.

Senere fredag spillede Kato og We are the 90's, og i dag gælder det Troels Gustavsen, Lis Sørensen, Sømændene og Die Herren. Plus en vis EM-fodboldkamp på storskærm.