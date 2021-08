Fredag aften trodsede cirka 1500 glade Lars Lilholt-fans regnen for at høre de klassiske, danske hits, da Lars Lilholt Band optrådte i Cirkusland lidt udenfor Slagelse. Koncerten blev afsluttet med stort festfyrværkeri. Foto: Per Christensen

Artiklen: Se billederne: Tusindvis trodsede regnvejret for at høre Lars Lilholt

Se billederne: Tusindvis trodsede regnvejret for at høre Lars Lilholt

Kald det kærlighed. Kald det lige hvad du vil: Fredag aften trodsede cirka 1500 glade Lars Lilholt-fans nemlig regnen for at høre de klassiske, danske hits, da Lars Lilholt Band optrådte i Cirkusland lidt udenfor Slagelse.

Koncerten var én af foreløbig to fredagskoncerter, som er et nyt initiativ i Cirkus Arenas oplevelsespark.

- Vi kommer til at fortsætte med fredagskoncerterne i den nye sæson, afslører kommunikationsansvarlig Kristoffer Ditlevsen, der var glad for billetsalget, selv om der ikke blev udsolgt.

- At vi har de her fredagskoncerter er et helt nyt initiativ, men det er blevet taget rigtig godt imod. Sidst var det Rasmus Bjerg, der var på scenen for at spille, og det var en stor succes, hvor flere af gæsterne allerede dengang fortalte, at de ville komme igen, fortæller han.