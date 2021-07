Se billedserie Så er de her - jubelen ville ingen ende tage, da rytterne ankom til Nytorv. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Team Rynkebys hjemkomst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Team Rynkebys hjemkomst

Festlig modtagelse af de 52 cykelryttere på Team Rynkeby Vestsjællands hold, der har tilbagelagt 1.525 kilometer rundt i Danmark. Til næste år vil de til Paris.

Slagelse - 17. juli 2021 kl. 16:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der var næsten landskamp-stemning på Nytorv, da familie, venner og andet godtfolk lørdag eftermiddag tog imod de hjemvendte ryttere på Team Rynkeby Vestsjællands hold. Gensynsglæden herskede, og krammene stod i kø hos både store og små, efter at rytterne på slaget 14.15 var drejet ind på torvet for at modtage al folkets hyldest.

Rytterne virkede egentlig ikke trætte. Den sidste dag havde de jo »kun« kørt fra Stege på Møn til Slagelse, men holdkaptajn Niels Urban Hansen kundgjorde nu alligevel, at han nok foretrak stående buffet til aften efter 1.525 kilometer med bagdelen i sadlen og for det meste i stegende hede.

For andet år spændte corona ben for den cykeltur til fordel for kritisk syge børn til Paris, som ellers er målet.

- Målet er stadigvæk at køre til Paris igen, men det har været alletiders tur med stor opbakning og opmærksomhed overalt, lød det fra Niels Urban Hansen, samtidig med at han takkede for den varme modtagelse og for Business Slagelses velkomst-arrangement.

Her talte viceborgmester og tidligere Rynkeby-rytter Villum Christensen (LA) også:

- I har flyttet grænser både hos jer selv og måske også hos jeres nære. Der sker simpelthen noget med én på sådan en tur. I repræsenterer en del af noget større. Vi er stolte af jer, sagde han blandt andet.

- Unikt fælesskab Ømme bagdele forhindrede ikke, at rytterne bagefter cyklede til Korsør for at slutte af på festlig vis, og ifølge en af deltagerne, sygeplejerske Inge Møllegaard fra Gørlev, havde det bedste ved turen været at opleve, hvordan alle kunne bidrage med et eller andet.

- Alle kan bidrage til fællesskabet, og det her fællesskab er helt unikt. Alle har en rolle at udfylde. Nogle kan give et kram, hvis der er en, der trænger til det, og andre kan ordne praktiske ting. Det er derfor, det er et fantastisk hold, sagde hun og konstaterede, at det er bedre med varme end med kulde og regn som sidste år.

- Det er ikke rart at være kolde og våde. Så er det bedre at være våde af sved, og vi har drukket rigeligt, fortalte Inge Møllegaard.